Bir Bakışın Hikayesi: Altay Aldoğan Sanatı Üzerine Sohbet
Bir resme baktığımızda aslında neyi görürüz? Rengi mi, biçimi mi, yoksa bakışımızın kendisini mi? Altay Aldoğan’ın resimleri bu soruyu sessizce, sabırla sorar. Onun tuvalleri bir manzaradan, bir figürden ya da bir yüz ifadesinden çok daha fazlasını taşır; orada, görünür olanla görünmeyen arasındaki ince çizgi belirginleşir. “Bakış: Uzak/Yakın” sergisi, bu çizginin tam üzerinde durur. Aldoğan, izleyiciyle resim arasında bir mesafe kurar ama o mesafeyi aynı anda anlamın kendisine dönüştürür. Her figür, bir an durup düşünmemizi ister; her mekân, bir tür sessizlikle yankılanır. Yakın olan birden uzaklaşır, uzak olan ansızın belirir. Bu, sanatçının hem kavramsal hem duygusal olarak kurduğu bir denge oyunudur: gözün baktığıyla kalbin gördüğü arasındaki mesafe.
Kömür kalem eskizlerinde belirginleşen o sert, dürüst çizgiler; pastel tonlarda eriyen, neredeyse nefes alan renk geçişleriyle karşılaşır.
+ Son kişisel serginiz "Bakış: Uzak/Yakın"da (1-12 Ekim 2025, Mekan Blogspot), bakış ve mesafe kavramlarını nasıl işlediniz? Bu tema, eserlerinizde nasıl bir görsel dil oluşturdu – örneğin, figürlerin ifadeleri veya mekân kullanımı açısından?
+ Pastel manzara eskizleriniz, yumuşak renk geçişleri ve huzurlu bir atmosferle dikkat çekiyor. Doğa temalarını seçerken, Balıkesir'in coğrafyasından mı yoksa daha soyut bir ilhamdan mı besleniyorsunuz?
+ "The Others: People/Places" sergisinde, bireyler ve mekânlar arasındaki uzaklığı vurguluyorsunuz. Bu tema, pandemi sonrası dünya algınızı nasıl etkiledi ve eserlerinize nasıl yansıdı?
+ Akademik çalışmalarınızda Edward Hopper gibi ressamların modern yalnızlık temalarını incelediğiniz görülüyor. Kendi resimlerinizde bu etkiyi nasıl dönüştürüyorsunuz – örneğin, figürlerin izolasyonu veya ışık oyunları üzerinden?
+ "Yabancı" adlı çevrimiçi kişisel serginizde, yabancılaşma kavramı hâkim. Dijital platformlarda sergi açmak, geleneksel galeri deneyiminden farklı olarak sanatınızı nasıl etkiledi?
+ Resim pratiğinizde janr resmine (günlük hayat sahneleri) olan ilginiz, tez çalışmanızdan da belli. Günlük hayattan bir sahneyi tuvale taşırken, gerçekçilik mi yoksa soyut bir yorum mu önceliğiniz oluyor?
+ Sanat yolculuğunuzda en çok etkilendiğiniz ressamlar kimler? Bu ressamların hangi yönleri – stil, tema veya teknik – sizin eserlerinize ilham verdi ve bu etkiyi nasıl evrilip kendi dilinize uyarladınız?
Altay Aldoğan’ın sanatında görünen ile hissedilen arasındaki mesafe giderek inceliyor.
