Bir Bakışın Hikayesi: Altay Aldoğan Sanatı Üzerine Sohbet

Balıkesir’in sade coğrafyasından, ışığın eğimiyle biçimlenmiş yüzeylere; dijital sergilerin soğuk ekranlarından, atölyesinin tozlu duvarlarına kadar uzanan bu yolculukta Aldoğan’ın bakışı hep aynı sorunun etrafında döner: “Bir görüntüye gerçekten bakabilir miyiz?”

Resimlerinde Edward Hopper’ın yalnızlık atmosferi hissedilir, evet; ama Aldoğan o yalnızlığı başka bir biçimde dönüştürür. Onun figürleri, izole değil, derin düşünceye gömülüdür. Işık, bir duyguyu değil, bir farkındalığı açığa çıkarır. Bu yönüyle, modern dünyanın yalnızlığına değil, o yalnızlığın içindeki sessiz kabullenişe odaklanır.

Aldoğan’ın resim pratiği, gözlemin sınırlarını zorlar. O, her defasında görmenin bir edim değil, bir tür içsel sezgi olduğunu hatırlatır. Resim, onun için yalnızca bir ifade aracı değil; zamanla, algıyla ve varlıkla kurulan bir diyaloğun biçimidir. Bu diyaloğun içinde izleyici, sanatçının karşısında değil, onunla düşünür.

Altay Aldoğan’ın dünyasında bakış bir yön değil, bir varoluş biçimidir. Uzakla yakın arasında sürekli değişen bir denge, ışıkla gölge arasında süren bir arayıştır. Ve belki de onun sanatı, bize en sade hâliyle şunu söyler: Bazen görmek, uzaklaşmakla; bazen anlamak, sessizce yaklaşmakla başlar.