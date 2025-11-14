onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Valiz Seti Geliyor! 21 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Valiz Seti Geliyor! 21 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.11.2025 - 12:06

21 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijitsu 65" QLED Google Tv 22.950 TL

Dijitsu 65" QLED Google Tv 22.950 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 12.750 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 499 TL

  • Polosmart Hybrid Bluetooth & Wireless Mouse 149 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo 849 TL

  • Imex 12' LCD Yazı Tahtası 199 TL

  • Kumtel Şarj Edilebilir Damacana Pompası 129 TL

Beyaz eşyalarda yer alan Kasım fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Efsane Kasım'a özel televizyonlarda sepette %10 net indirim fırsatına buradan göz atabilirsiniz.

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

  • Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.850 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

İndirimli ısıtıcılara buradan göz atmayı unutmayın.

Büyük Boy Valiz 875 TL

Büyük Boy Valiz 875 TL

  • Orta Boy Valiz 755 TL

  • Küçük Boy Valiz 685 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Valiz Etiketi 79 TL

  • Pasaport Kılıfı 129 TL

  • Kadın Çiçek Desenli Ev Botu 175 TL

  • Kadın Çiçek Desenli Terlik 209 TL

  • Kadın / Erkek Bere 75 TL

  • Çocuk Bere 69 TL

  • Kadın Kapüşonlu Sweatshirt 419 TL

  • Kadın Eşofman Altı 299 TL

  • M.Botti Kadın / Erkek Eşofman Altı 249 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 359 TL

  • Yazma 85 TL

  • Flamlı Eşarp 85 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 65 TL

  • Yazma İpliği 100 gr 55 TL

  • Dikiş İpi 2'li 119 TL

  • Yassı Lastik 149 TL

  • Yuvarlak Lastik 49 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 125 TL

  • Leopar Dikiş Kutusu 149 TL

İndirimli valiz çeşitleri burada.

Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL

  • Tulu Porselen Yemek Takımı 1.490 TL

  • Benante Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 269 TL

  • Benante Kapaklı Baharat Seti 3'lü 269 TL

  • Benante Makarna Tabağı 89 TL

  • Rakle Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 175 TL

  • Rakle Fiyonk Desenli Pasta Tabağı 'lü 275 TL

  • Benante Fiyonklu Kupa 219 TL

  • Kapaklı Kek Standı 399 TL

  • Pipetli Fiyonklu Bardak 79 TL

  • Benante Bölmeli Hasır Organizer 249 TL

  • Benante Ponpon Detaylı Çok Amaçlı Sepet 249 TL

  • Colorina Altın Rimli Sosluk / Kase 4'lü 119 TL

  • Glass in love Gravürlü Kahve Fincan Seti 229 TL

  • Akasya Kase 289 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 65 TL

  • Tek Fiyat Karma Ürünler 35 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL

  • Petek Kurutmalık 139 TL

  • Pantolon Askısı 29 TL

  • Mısır Kovası 25 TL

  • Mısır Kovası Pipetli Bardak 59 TL

İndirimli tencere modellerine buradan göz atabilirsiniz.

3 Katlı Işıklı Raf 649 TL

3 Katlı Işıklı Raf 649 TL

  • Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • İş Bankası Hediye Kitapları 45 TL

  • City Wood 399 TL

  • Kapı Önü Paspası 69 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hot Wheels 3'lü Araba Seti 275 TL

Hot Wheels 3'lü Araba Seti 275 TL
  • Çok Fonksiyonlu Elektrikli Org 1.490 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın