BİM'e Valiz Seti Geliyor! 21 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
21 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Dijitsu 65" QLED Google Tv 22.950 TL
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Büyük Boy Valiz 875 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL
3 Katlı Işıklı Raf 649 TL
Hot Wheels 3'lü Araba Seti 275 TL
