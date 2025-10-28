Bilim İnsanları Yaşam İçin Uygun Gezegen Keşfetti: Dünya'ya Çok Yakın
Bilim dünyası, uzayda yeni bir 'Dünya adayı' keşfetmenin heyecanını yaşıyor. GJ 251c isimli bu kayalık gezegen, yaşanabilir bölgede yer almasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin, sıvı su barındırma ihtimali var. Araştırmacılar, bu bulgunun uzayda yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.
Bilim insanları, GJ 251c’yi 20 yıllık gözlem verileriyle keşfetti.
Keşif, gelişmiş teleskoplar ve yeni analiz yöntemleriyle mümkün oldu.
