Bilim İnsanları Yaşam İçin Uygun Gezegen Keşfetti: Dünya'ya Çok Yakın

28.10.2025 - 12:00

Bilim dünyası, uzayda yeni bir 'Dünya adayı' keşfetmenin heyecanını yaşıyor. GJ 251c isimli bu kayalık gezegen, yaşanabilir bölgede yer almasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin, sıvı su barındırma ihtimali var. Araştırmacılar, bu bulgunun uzayda yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.

Kaynak

Bilim insanları, GJ 251c’yi 20 yıllık gözlem verileriyle keşfetti.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi ve California Irvine Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla keşfedilen GJ 251c, “süper Dünya” olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 3,8 kat daha büyük kütleye sahip olan bu gezegen, Güneş’in üçte biri büyüklüğündeki bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor.

GJ 251c, eğer uygun bir atmosfere sahipse yüzeyinde sıvı su bulundurabilecek kadar ılıman koşullara sahip olabilir. Astronom Suvrath Mahadevan, 'Bu gezegen yaşama elverişli olabilecek en güçlü adaylarımızdan biri' diyor.

Keşif, gelişmiş teleskoplar ve yeni analiz yöntemleriyle mümkün oldu.

Keşif, McDonald Gözlemevi’nde yer alan Hobby-Eberly Teleskobu’na bağlı 'Habitable-Zone Planet Finder' (HPF) adlı gelişmiş spektrograf sayesinde yapıldı. HPF, yıldız ışığını yüksek hassasiyetle ölçerek, gezegenlerin kütle çekim etkilerini analiz edebiliyor. Araştırma ekibi, yıldızın hareketlerindeki küçük salınımları takip ederek GJ 251c’nin varlığını doğruladı.

GJ 251c, şimdiye kadar keşfedilen binlerce ötegezegen arasında en umut verici olanlardan biri kabul ediliyor. Çünkü hem kayalık yapıda hem de yaşanabilir bölgede yer alıyor. Üstelik kozmik ölçekte komşu sayılabilecek kadar yakın ve sadece 18 ışık yılı uzaklıkta.

