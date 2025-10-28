Bilim İnsanları Yaşam İçin Uygun Gezegen Keşfetti: Dünya'ya Çok Yakın

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi ve California Irvine Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla keşfedilen GJ 251c, “süper Dünya” olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 3,8 kat daha büyük kütleye sahip olan bu gezegen, Güneş’in üçte biri büyüklüğündeki bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor.

GJ 251c, eğer uygun bir atmosfere sahipse yüzeyinde sıvı su bulundurabilecek kadar ılıman koşullara sahip olabilir. Astronom Suvrath Mahadevan, 'Bu gezegen yaşama elverişli olabilecek en güçlü adaylarımızdan biri' diyor.