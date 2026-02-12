Bilete 34 Bin TL Ödemişti: Uçakta Servis Edilen Küflü Sandviç Yolcuyu Çileden Çıkardı
Uzun mesafeli uçuşlarda sunulan ikramların belirli kalite standartlarını karşılaması beklenirken, bir yolcunun yaşadığı deneyim bu beklentiyi yeniden tartışmaya açtı. Yurt dışı dönüşü yaptığı uçuşta kendisine servis edilen vegan menünün durumu nedeniyle havayolu şirketine şikayette bulunan yolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
800 dolarlık (yaklaşık 34 bin TL'lik) uçuşta karşılaşılan “küflü” sandviç, yolcuyu çileden çıkardı.
Yemeğin görüntüsünün dahi iştah kapatıcı olduğunu belirten Booker, sandviçi yemeyi reddetti.
Durumu kabin ekibine bildiren yolcuya alternatif olarak yalnızca meyve salatası sunuldu.
