Bilete 34 Bin TL Ödemişti: Uçakta Servis Edilen Küflü Sandviç Yolcuyu Çileden Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 15:32

Uzun mesafeli uçuşlarda sunulan ikramların belirli kalite standartlarını karşılaması beklenirken, bir yolcunun yaşadığı deneyim bu beklentiyi yeniden tartışmaya açtı. Yurt dışı dönüşü yaptığı uçuşta kendisine servis edilen vegan menünün durumu nedeniyle havayolu şirketine şikayette bulunan yolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

800 dolarlık (yaklaşık 34 bin TL'lik) uçuşta karşılaşılan “küflü” sandviç, yolcuyu çileden çıkardı.

Vegan bir yolcu, Virgin Atlantic ile yaptığı uzun mesafeli uçuşta kendisine sunulan sandviçin “şimdiye kadar yediği en kötü yemek” olduğunu söyleyerek havayoluna sert tepki gösterdi.

Yemeğin görüntüsünün dahi iştah kapatıcı olduğunu belirten Booker, sandviçi yemeyi reddetti.

İngiltere’den Paul Booker (55), Cancun’dan Heathrow Havalimanı'na yapılan yaklaşık 10 saatlik uçuşta kahvaltı sırasında vegan seçeneği tercih ettiğini, ancak iki dilim ekmek arasında az miktarda kabak ve çürümüş gibi görünen biberle karşılaştığını anlattı.

Durumu kabin ekibine bildiren yolcuya alternatif olarak yalnızca meyve salatası sunuldu.

Uçuş sonrası havayoluna resmi şikayette bulunan Booker’a 100 sterlinlik bir hediye çeki önerildi. Bu teklifi yetersiz bulan yolcu, özellikle özel beslenme gereksinimi olan yolcular için sunulan menülerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Havayolu şirketi ise yaptığı açıklamada, tüm yolcuların belirlenen kalite standartlarında hizmet alması gerektiğini belirtti ve yaşanan durumdan duyulan üzüntüyü dile getirdi.

