Beşiktaş - St. Patrick Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Nasıl İzlenir? Beşiktaş Tam Kadro

14 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak Beşiktaş – St. Patrick’s Athletic rövanş mücadelesi, HT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de online olarak izlenebilecek.