Beşiktaş - St. Patrick Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Nasıl İzlenir? Beşiktaş Tam Kadro

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 19:50

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic’i ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, 7 Ağustos’ta Dublin’de oynanan ilk karşılaşmayı 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda taraftarının desteğiyle turu garantilemek ve Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor. 

Beşiktaş – St. Patrick maçı hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş – St. Patrick maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Beşiktaş – St. Patrick Maçı Hangi Kanalda?

14 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak Beşiktaş – St. Patrick’s Athletic rövanş mücadelesi, HT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de online olarak izlenebilecek.

Beşiktaş – St. Patrick Maçı Saat Kaçta?

Mücadele 14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Beşiktaş – St. Patrick Maç Kadrosu

Karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Emiliano Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Delibaş, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi, Cenk Tosun Abraham.

St. Patrick’s Athletic: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

Siyah-beyazlı ekipte St. Patrick’s maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den görev bekleyen isimler arasında yer alıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
