onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş - St Patrick's Maçı Şifreli mi?

Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? Beşiktaş - St Patrick's Maçı Şifreli mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 18:42

Beşiktaş bu sezonki Avrupa macerasına Konferans Ligi’nde devam edecek. Avrupa Ligi elemelerinde Arda Turan’ın çalıştırdığı Shaktar’a elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi elemelerinde İrlanda’nın St Patrick's takımı ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak mücadelenin sonucu merakla beklenirken, karşılaşmanın hangi kanalda olacağı da belli oldu. 

Peki, Beşiktaş St Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş’ın maçı şifresiz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş ile St Patrick's arasında oynanacak karşılaşma 7 Ağustos saat 21.45’te başlayacak. St Patrick’s-Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sloven hakem David Smajc yönetecek. Beşiktaşlı taraftalar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş- St Patrick's maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımın taraftarları bu maçı S Sport Plus ekranlarından takip edebilecek. 

S Sport Plus Şifreli mi, Ücretli mi?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yoktur. S Sport Plus, dijital platformda şifreli olarak hizmet verir.

S Sport Plus Hangi Platformda?

Fenerbahçe maçının yayınlandığı S Sport Plus, farklı bir dijital platformda değildir. S Sport Plus'ın kendisine ait bir dijital platformu bulunur.

S Sport Plus Nasıl İzlenir?

Aşağıdaki cihazlarınızdan S Sport Plus'a abone olarak izleyebilirsiniz:

  • Android TV

  • Apple TV cihazı

  • Google Chromecast cihazı

  • LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

  • Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

  • Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

  • Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

  • Vestel Android Smart TV

  • Philips Android Smart TV

  • Sony Android Smart TV

  • Toshiba Android Smart TV

  • Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

  • * Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Şifreli mi?

Beşiktaş - St Patrick's Maçı Şifreli mi?

Beşiktaş- St Patrick's maçı şifrelidir. S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak olan bu maçı izlemek için S Sport Plus'a üye olup aylık veya yıllık paket almanız gereklidir.

Beşiktaş - St Patrick's Maç Kadrosu

Beşiktaş - St Patrick's Maç Kadrosu

Beşiktaş-  St Patrick's karşılaşmasına az bir zaman kala iki takımın da muhtemel 11’leri belli oldu.

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham

St Patrick’s: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın