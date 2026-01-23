Beşiktaş'ın İngiliz Golcüsü Tammy Abraham Aston Villa'ya Transfer Oldu
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın sezon başında AS Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu ülkesinin önemli takımlarından Aston Villa'ya transfer oluyor. Tammy Abraham'ın bonservis bedeli için Aston Villa 21 milyon euro ve genç defans oyuncusu Yasin Özcan teklifi yaptı. Beşiktaş yönetimi teklifi kabul etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon başında Roma'dan Beşiktaş'a gelen Abraham ada yolcusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abraham bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın