Beşiktaş'ın İngiliz Golcüsü Tammy Abraham Aston Villa'ya Transfer Oldu

23.01.2026 - 16:06

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın sezon başında AS Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu ülkesinin önemli takımlarından Aston Villa'ya transfer oluyor. Tammy Abraham'ın bonservis bedeli için Aston Villa 21 milyon euro ve genç defans oyuncusu Yasin Özcan teklifi yaptı. Beşiktaş yönetimi teklifi kabul etti.

Sezon başında Roma'dan Beşiktaş'a gelen Abraham ada yolcusu.

Roma'dan kadroya katılan İngiliz golcü için Aston Villa ve Beşiktaş arasında süren pazarlıklar tamamlandı. Aston Villa'nın 15 milyondan başladığı pazarlıkta iki takım 21 milyon euro ve Kasımpaşaspor çıkışlı Yasin Özcan karşılığında anlaşmaya varıldı.

Abraham bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıktı.

Tüm kulvarlarda 13 gol 3 asist katkısı veren İngiliz golcü Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre İngiliz futbolcu bugün arkadaşlarıyla vedalaştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
