Fenerbahçe'nin Play Off Turundaki Olası Rakipleri Hangi Takımlar Olacak?
Geçtiğimiz gün evinde İngiliz ekibi Aston Villa'ya yenilen Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek doğrudan son 16'ya kalma ihtimalleri mucizelere kaldı. Ancak ilk 24 şu an olası görünüyor. Peki sarı lacivertlilerin play off turundaki rakipleri kimler olacak? Lig aşamasının son maçını FCSB ile oynayacak Fenerbahçe'de son 24 ihtimali nasıl?
Kaynak: Ülke Puanı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde 7. hafta itibariyle 18. sırada bulunuyor. Son maç ise FCSB karşısında olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Romanya temsilcisi FCSB'nin ilk 24 ihtimali ise %6.5
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın