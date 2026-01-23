onedio
Fenerbahçe'nin Play Off Turundaki Olası Rakipleri Hangi Takımlar Olacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.01.2026 - 10:23

Geçtiğimiz gün evinde İngiliz ekibi Aston Villa'ya yenilen Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek doğrudan son 16'ya kalma ihtimalleri mucizelere kaldı. Ancak ilk 24 şu an olası görünüyor. Peki sarı lacivertlilerin play off turundaki rakipleri kimler olacak? Lig aşamasının son maçını FCSB ile oynayacak Fenerbahçe'de son 24 ihtimali nasıl?

Kaynak: Ülke Puanı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde 7. hafta itibariyle 18. sırada bulunuyor. Son maç ise FCSB karşısında olacak.

FCSB maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip

🇬🇷 Panathinaikos

🇳🇴 Brann

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Celtic

FCSB maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip

🇬🇷 PAOK

🇷🇸 Kızılyıldız

🇨🇿 Viktoria Plzen

FCSB maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip

🇧🇪 Genk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest

🇷🇸 Kızılyıldız

Romanya temsilcisi FCSB'nin ilk 24 ihtimali ise %6.5

Bu ihtimalin gerçekleşmesi için Fenerbahçe karşısında mutlaka galibiyet alması gerekiyor. Hatta galip geldiği senaryoların %48'inde Romanya temsilcisi Avrupa'ya veda ediyor.

