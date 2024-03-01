Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Sonucunu Google'ın Yapay Zekası Gemini Hesapladı: İşte Derbinin Kazananı!
Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Sonucunu Google'ın Yapay Zekası Gemini Hesapladı: İşte Derbinin Kazananı!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi öncesi, Google'ın yapay zekası Gemini'ye tahminlerini sorduk. Bazı sorularımıza yanlış bilgiler verse de yönlendirmelerimizle en yakın tahminini söyletmeyi başardık. Yapay zeka Gemini'ye göre Beşiktaş - Galatasaray derbisinin senaryosuyla karşınızdayız!
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Google'ın yapay zekası Gemini'a Beşiktaş-Galatasaray derbisini kim kazanır sorusunu sorduk. Maçın hakemini Cüneyt Çakır olarak söylese de, Beşiktaş'ın golcüsünü Cyle Larin olarak belirtse de yönlendirmelerimiz sayesinde doğru cevapları sonunda aldık ve sorularımıza kendisini hazırladık.
"Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sonuç ne olur?" sorusuna hazır hale getirdiğimizde Gemini şöyle cevaplar verdi👇
"Derbi her zaman sürprizlere açık bir maçtır. Her iki takım da her zaman kazanmak için motive olur ve her şey sahadaki mücadeleye bağlıdır. Ancak, bazı istatistiksel veriler ve güncel durum göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın derbiyi kazanma şansı biraz daha yüksek gibi görünüyor."
Galatasaray'ın lehine olan bazı faktörler:
Beşiktaş'ın lehine olan bazı faktörler:
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Sonuç:
"Benim tahminim: Beşiktaş 2-1 Galatasaray"
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