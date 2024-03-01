Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Kim Kazanır, Maçın Yıldızı Kim Olur?
Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Kim Kazanır, Maçın Yıldızı Kim Olur?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray 3 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray için çok önemli olan derbi mücadelesini kim kazanır?
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Süper Lig'de 72 puanla lider konumunda olan Galatasaray, 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş'a konuk olacak.
Son oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde ev sahibi takımların maçı kazandığı görülüyor. Son oynanan 10 derbi maçının 9'unu ev sahibi kazanırken yalnızca 1 maç berabere tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca kalesinde 1 gol gördü. Galatasaray ise üst üste 8 maçtır galip olarak deplasmana geliyor.
Sizce maçın kilit oyuncusu hangisi olacak?
Sizce Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?
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