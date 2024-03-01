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Galatasaraylı Futbolcuları Minnacık Gösteren Karagümrüklü "Heybetli Markao" Cüssesiyle Goygoycuların Dilinde

Galatasaraylı Futbolcuları Minnacık Gösteren Karagümrüklü "Heybetli Markao" Cüssesiyle Goygoycuların Dilinde

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 12:16

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı deviren Karagümrüklü Markao, cüssesiyle herkesi büyüledi. 1,85 boyundaki Abdülkerim Bardakçı ile yan yana geldiği zaman aradaki devasa boy farkını daha rahat gördüğümüz Markao goygoycuların dilindeydi.

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Galatasaray'ı 2-0 devirerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Karagümrük, yeni golcüsü Markao ile gövde gösterisi yaptı.

Galatasaray'ı 2-0 devirerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Karagümrük, yeni golcüsü Markao ile gövde gösterisi yaptı.

Markao, 1,85 boyundaki Abdulkerim Bardakçı ile girdiği ikili mücadelelerde cüssesiyle, heybetiyle hepimizi kendisine hayran bıraktı.

Markao, 1,85 boyundaki Abdulkerim Bardakçı ile girdiği ikili mücadelelerde cüssesiyle, heybetiyle hepimizi kendisine hayran bıraktı.

Markao'yu izleyen Erman Toroğlu: "Markao’yla yolda karşılaşsam çekinirim… Amerikan Futbolcusu gibi" dedi.

Markao'yu izleyen Erman Toroğlu: "Markao’yla yolda karşılaşsam çekinirim… Amerikan Futbolcusu gibi" dedi.

Şu heybete bakar mısınız?

Şu heybete bakar mısınız?

Devasa boyuttaki hayvan forvet tanımına cuk oturan Markao'ya hayranlığını gizleyemeyenlerin yorumları şöyle oldu👇

Devasa boyuttaki hayvan forvet tanımına cuk oturan Markao'ya hayranlığını gizleyemeyenlerin yorumları şöyle oldu👇
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Markao 1,96 değildir ya, en az 3 metre vardır👇

Markao 1,96 değildir ya, en az 3 metre vardır👇

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Her hafta Karagümrük maçını yüzü suyu hürmetine izleyeceğiz MARKAO👇

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