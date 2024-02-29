Survivor'a Ronaldinho'yu Getiren Acun Ilıcalı, Gerard Pique ile Hull City Formalı Paylaşım Yaptı
Survivor'a Ronaldinho'yu Getiren Acun Ilıcalı, Gerard Pique ile Hull City Formalı Paylaşım Yaptı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getirdikten sonra herkesi heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Acun Ilıcalı, Barcelona efsanesi Gerard Pique ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak heyecan yarattı.
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Barcelona efsanesi, fıstıkları zuladan çıkaran Ronaldinho'yu Survivor'da konuk etmişti.
Ronaldinho'nun davet edildiği Survivor bölümleriyle reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafla herkesi heyecanlandırdı.
Gerard Pique ile fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı akıllara "Yeni bir transfer mi geliyor?" sorusunu getirdi.
"Taraftar kitlemize yeni transferimiz😊 Ailemize hoş geldin Gerard Pique" yazan Acun Ilıcalı, ünlü futbolcunun Hull City formasıyla fotoğrafını paylaştı.
Paylaşıma gelen yorumlar şöyleydi👇
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