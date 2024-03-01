Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Karagümrük Maçı Sonrasında Trafikte Tartışma Yaşadığı İddia Edildi
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Karagümrük Maçı Sonrasında Trafikte Tartışma Yaşadığı İddia Edildi
Sarı-kırmızıların başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Karagümrük maçı sonrası trafikte bir kişiyle tartışma yaşadığı iddia edildi. Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, olaya dair açıklama yaptı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda etti.
Maçın ardından Aktürkoğlu'nun trafikte bir kişiyle tartışma yaşadığı iddia edildi. Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, konuya ilişkin olarak "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu’nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir." dedi.
Görüntülerde, bir kişinin 25 yaşındaki futbolcuya “Sen Milli Takım oyuncususun” dediği Kerem’in de “Öyleyim öyleyim” diyerek yanıt verdiği duyuluyor.
Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, taraftarların da tepkisini çekti 👇
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