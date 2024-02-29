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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti! Sarı-Kırmızılar Karagümrük'e 2-0'lık Skorla Mağlup Oldu

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti! Sarı-Kırmızılar Karagümrük'e 2-0'lık Skorla Mağlup Oldu

futbol galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 22:44

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karagümrük, adını yarı finale yazdırdı.

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Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, Markao ve Mendes'ten geldi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, Markao ve Mendes'ten geldi.

Maçın 6. dakikasında Markao takımını öne geçirirken 84'te Mendes skoru belirleyen golü kaydetti.

Maçın 6. dakikasında Markao takımını öne geçirirken 84'te Mendes skoru belirleyen golü kaydetti.

Tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Karagümrük, Trabzonspor ile final mücadelesi verecek. Yarı finalin bir diğer ayağında ise Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Karagümrük, Trabzonspor ile final mücadelesi verecek. Yarı finalin bir diğer ayağında ise Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

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