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Sunucu Ecem Dinçkal'ın Dortmund Formasıyla Verdiği Pozlar En Koyu Münihlileri Bile Düşündürdü

Sunucu Ecem Dinçkal'ın Dortmund Formasıyla Verdiği Pozlar En Koyu Münihlileri Bile Düşündürdü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.03.2024 - 12:38

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin röportajıyla sosyal medyanın diline düşen Ecem Dinçkal, yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Dinçkal'ın Dortmund formasıyla verdiği pozlar, viral oldu.

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Almanya Bundesliga'nın kupalara adeta ambargo koyan takımı Bayern Münih için bu sezon işler pek de yolunda gitmiyor.

Almanya Bundesliga'nın kupalara adeta ambargo koyan takımı Bayern Münih için bu sezon işler pek de yolunda gitmiyor.

Ligde lider Leverkusen'in 10 puan gerisinde kalan Tuchel ve öğrencilerinin sezonun bitimine az bir süre kala nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.

Ligde lider Leverkusen'in 10 puan gerisinde kalan Tuchel ve öğrencilerinin sezonun bitimine az bir süre kala nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.

Son olarak TivibuSpor ekranlarından tanıdığımız spiker Ecem Dinçkal da Bayern-Dortmund rekabetine değindi.

Son olarak TivibuSpor ekranlarından tanıdığımız spiker Ecem Dinçkal da Bayern-Dortmund rekabetine değindi.

Sunucu, X hesabından "Bayernlileri üzen foti serisi🥲🥲" diyerek Dortmund formasıyla verdiği pozları paylaştı.

Sunucu, X hesabından "Bayernlileri üzen foti serisi🥲🥲" diyerek Dortmund formasıyla verdiği pozları paylaştı.

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