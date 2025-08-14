Bergen, Aşk Sokakta, Geniş Aile 5: 15 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olarak tanınan Bergen’in (gerçek adıyla Belgin) hayat hikayesini anlatan bu biyografik dram, Belgin’in küçük bir Mersin mahallesindeki çocukluk yıllarından başlar. Ankara’da konservatuara girip sahneye adım atması, onun sahnelerin parlayan yıldızı olmasını sağlar. Ancak daha sonra Adana’ya taşınmak zorunda kalır ve burada manipülatif bir evlilik içine sürüklenir. Evli olduğu kişi tarafından yapılan kezzap saldırısı sonucu bir gözünü kaybetmesine rağmen sahnelere geri döner ve adını tüm Türkiye’ye duyurur. Ne yazık ki hayatı trajik bir silahlı saldırıyla son bulur; henüz 30 yaşındayken hem bir kurban hem de arabesk kraliçesi olarak anılır. Film, hem toplumsal cinsiyet dinamiklerine hem de müzikle yoğrulmuş acılı bir sanatçı portresine odaklanır.