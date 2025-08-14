onedio
Bergen, Aşk Sokakta, Geniş Aile 5: 15 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Bergen, Aşk Sokakta, Geniş Aile 5: 15 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.08.2025 - 21:42

Sinemaseverler, sizler için 15 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmleri derledik. Son zamanlarda vizyona eski filmler de sıklıkla giriyor. Bu hafta da hem yeniler hem eskiler derken sinemaseverleri mutlu edecek filmler vizyona girecek! Gelin neler varmış birlikte bakalım!

Geniş Aile 5

Geniş Aile 5

Cevahir ile Ulvi, ne aşk ne para derken bir telefon çığlığıyla kendilerini beklenmeyen bir maceranın içinde bulurlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat, ünlü silah kaçakçısı Sırrı’nın hiç tanımadığı oğlu Uras’ı bulmaları karşılığında yardım rica eder. İkili Uras’ı tam intihara kalkışacağı anda kurtarır ve yola koyulur. Cevahir hem maddi kazanç hem de Sonat ile eski bağları yeniden canlandırma umudundadır. Ancak Ulvi’nin yol boyunca yaptığı büyük hata, tüm planlarını altüst eder. Artık başlarını beladan en az zararla atmanın yollarını aramak zorundadır.

Azem 5: Zair

Azem 5: Zair

Karadeniz’in terk edilmiş bir dağ köyünde geçen film, küçük kızlarını ani bir trafik kazasında kaybeden bir ailenin yıkıcı yas sürecine odaklanır. Anne Canan, kızının hâlâ hayatta olduğuna inanmaya başlarken, baba Levent hem eşinin akıl sağlığını korumaya hem de kendi acısıyla baş etmeye çalışır. Fakat evde geceleri esrarengiz olaylar, ıslık sesleri ve kendi kendine hareket eden eşyalar baş gösterir. Evin içinde, kızlarının bedeni biçiminde ruhani bir figür belirirken gerçek ile kâbus arasındaki çizgi tamamen silikleşir. Aile, bu doğaüstü kabusun tam ortasında, kendi acısıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film karanlık atmosferiyle izleyiciyi içine çeken psikolojik bir korku deneyimi sunar.

Aşk Sokakta

Aşk Sokakta

Aşk Sokakta, evleneceği gün aldatıldığını öğrenen İdil’in hikâyesini konu alır. Şok içinde gelin arabasına atlayıp uzaklaşırken bir kaza geçirir ve hafızasını yitirir. Kendine geldiğinde yolunun gizemli bir yabancı olan Rüzgar ile kesiştiğini görür. İkilinin sokak sokak dolaşarak İdil’in kim olduğunu ve geçmişine dair gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığı bir yolculuk başlar. Hafıza kaybı, geçmişin izleri ve yeni tanışılan Rüzgar arasındaki duygusal bağ, film boyunca çözülecek bir bilmece gibidir. Romantik komedi türünün dinamikleriyle harmanlanan bu yapım, izleyiciye umut ve duygu dolu anlar yaşatmayı vaat eder.

Bergen

Bergen

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olarak tanınan Bergen’in (gerçek adıyla Belgin) hayat hikayesini anlatan bu biyografik dram, Belgin’in küçük bir Mersin mahallesindeki çocukluk yıllarından başlar. Ankara’da konservatuara girip sahneye adım atması, onun sahnelerin parlayan yıldızı olmasını sağlar. Ancak daha sonra Adana’ya taşınmak zorunda kalır ve burada manipülatif bir evlilik içine sürüklenir. Evli olduğu kişi tarafından yapılan kezzap saldırısı sonucu bir gözünü kaybetmesine rağmen sahnelere geri döner ve adını tüm Türkiye’ye duyurur. Ne yazık ki hayatı trajik bir silahlı saldırıyla son bulur; henüz 30 yaşındayken hem bir kurban hem de arabesk kraliçesi olarak anılır. Film, hem toplumsal cinsiyet dinamiklerine hem de müzikle yoğrulmuş acılı bir sanatçı portresine odaklanır.

Yaz Işığı

Yaz Işığı

Yaz Işığı, ailesini ve geçmişini ardında bırakarak sanat hayatına odaklanmış genç bir ressam olan Erdem’in içsel yolculuğunu ele alır. İstanbul’dan memleketi Çanakkale’ye dönmeye karar veren Erdem, burada uzun süredir iletişimi kopan eski arkadaşı Arda’nın Bozcaada’daki resim sergisine tanık olur. Bu karşılaşma, Erdem’in bir zamanlar bıraktığı hayat ve hayallerle yüzleşmesini sağlar. Film, doğal güzelliklerle bezeli bir atmosferde, bireyin kendini bulma sürecini nazik ve duygusal bir dille işler. Geçmişle barışmak, sanatla yeniden bağ kurmak ve doğanın şifalı etkisi bu yolculuğun temel taşlarını oluşturur. İzleyiciye sessiz ama derin bir dönüşüm öyküsü sunar.

Önemsiz Biri 2

Önemsiz Biri 2

Rus mafyasıyla girdiği kanlı hesaplaşmanın üzerinden dört yıl geçen Hutch Mansell, hâlâ 30 milyon dolarlık borcunu kapatmak için uluslararası suçlulara yönelik suikastlar gerçekleştirmektedir. Bu yaşam tarzı, onu fiziksel olarak diri tutsa da eşi Becca ile olan ilişkisini tükenme noktasına getirmiştir. Aile bağlarını onarmak isteyen Hutch, çocuklarını da alarak çocukluğunun tek tatil durağı olan, kardeşi Harry ile gittikleri eski bir lunapark kasabasına gitmeye karar verir. Ancak burada yaşanan ufak bir tartışma, yozlaşmış lunapark yöneticisi ve karanlık emelleri olan bir şerifin dikkatini çeker. Ailesi bir anda hedef haline gelince Hutch, geçmişte bıraktığını sandığı ölümcül becerilerini yeniden sahaya sürmek zorunda kalır. Aksiyon, mizah ve aile temasını harmanlayan film, hem tempolu çatışmalar hem de duygusal anlar sunar.

Işık

Işık

Işık, Berlin’de yaşayan sorunlu Engels ailesinin evine hizmetçi olarak giren Suriyeli Farrah’ın gizemli varlığı üzerinden gelişen bir dram-komedi karışımıdır. Zamanla Farrah, aile bireyleri anne Milena, baba Tim ve çocukları Frieda, Jon ve Dio üzerinde büyük bir etki kurar. Bu etki, ilk başta aileyi yeniden bir araya getirir gibi görünse de, Farrah’ın karanlık geçmişi ve kendi sorunlu kaderi gün yüzüne çıktıkça her şey altüst olmaya başlar. Aile, Farrah’ın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, temizlikçi olarak başlamış birinin hayatlara dokunuşunun, bilinmeyen yükleriyle birlikte nasıl dönüştürücü olabileceğini etkileyici biçimde betimliyor. Bir drama-komedi olarak kültürel çatışmaları ve aidiyet arayışını incelikli şekilde ele alır.

Baba 2

Baba 2

The Godfather: Part II, Francis Ford Coppola’nın yönettiği ünlü Godfather serisinin ikinci halkasıdır; 1972 yapımı ilk filmin epik devamı olarak unutulmaz bir sinema deneyimi sunar. Film, hem Michael Corleone’nin suç dünyasındaki yükselişini hem de geçmişte Vito Corleone’nin Amerika’ya gelişini paralel şekilde anlatır. Derin karakter analizleri, aile dramı ve güç çatışmalarının iç içe geçtiği bu eser, altı Oscar ödülü kazanarak sinema tarihinin kalıcı yapıtaşlarından biri haline gelmiştir. 15 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’de yeniden sinemalarda gösterime girerek, yeni izleyicilerle buluşma imkânı sunuyor. Etkileyici sinematografisi, unutulmaz diyalogları ve destansı anlatımıyla türünde bir klasik olarak kabul edilir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
