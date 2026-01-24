onedio
Belçikalı Süpermarket Zinciri 100 Mağazasını Rakiplerine Satacak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 17:05

Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, Fransa’daki rekabete daha fazla dayanamadı. Yoğun rekabet ve düşük karşılar nedeniyle Fransa’dan ayrılma kararı alan dev marketten şaşırtan hamle geldi. 28 yıllık Colruyt, ülkede bulunan 105 mağazasından 100’ünü rakip zincir marketlere satacak.

Belçikalı 28 yıllık süpermarket zinciri Fransa'dan çekiliyor.

Belçikalı 28 yıllık süpermarket zinciri Fransa'dan çekiliyor.

Belçika merkezli popüler süpermarket zinciri Colruyt, Fransa'dan çekileceğini açıkladı. Ucuzluk marketi olarak öne çıkan marka, yoğun rekabet ve düşük kârlılığa dayanamadı. Şirketten yapılan açıklamada zorlu piyasa koşullarına dikkat çekildi. Artan maliyetler nedeniyle Fransa’dan ayrılan Colruyt, mağazalarını devretme kararı aldı. Sendikalar ise 705 kişinin işsizlikle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Süpermarket zinciri 100 mağazasını satma kararı aldı.

Süpermarket zinciri 100 mağazasını satma kararı aldı.

1998 yılında Fransa'ya adım atan market, ülkede bulunan 105 mağazasından 100'ünü rakiplerine satacak. 81 mağaza Intermarche’ye, 14’ü Leclerc’e, 3’ü Carrefour’a ve 2 mağaza ise Super U’ya devredilecek. Şirket, gerçekleştirilecek satışla mağazalarda çalışan 2 bin 80 kişinin istihdamının korunacağını bildirdi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
