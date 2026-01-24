Belçikalı Süpermarket Zinciri 100 Mağazasını Rakiplerine Satacak
Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, Fransa’daki rekabete daha fazla dayanamadı. Yoğun rekabet ve düşük karşılar nedeniyle Fransa’dan ayrılma kararı alan dev marketten şaşırtan hamle geldi. 28 yıllık Colruyt, ülkede bulunan 105 mağazasından 100’ünü rakip zincir marketlere satacak.
Belçikalı 28 yıllık süpermarket zinciri Fransa'dan çekiliyor.
Süpermarket zinciri 100 mağazasını satma kararı aldı.
