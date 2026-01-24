onedio
SGK Uzmanı Kademeli Emeklilik İçin O Yaşı İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 16:18

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü kuşağı kademeli emeklilik haberlerinde. Prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartına takılan vatandaşlar 'Yeni bir erken emeklilik hakkı doğacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor. TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, kademeli emeklilik ve yaş sorununu anlattı.

Kademeli emeklilik tartışması yeniden gündeme geldi.

Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan vatandaşların emeklilik yaşlarının, işe başlama tarihlerine göre daha esnek bir takvime bağlanması anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, mevcut sistemde sadece bir gün veya bir ay geç sigortalı olduğu için akranlarından 15-20 yıl daha geç emekli olmak zorunda kalanların mağduriyetini anlattı.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor?

1999-2008 arası sigorta girişi olanlar, aynı prim gün ödemesi olanlar, fazla prim günü ödemesi olanların olmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanları kapsıyor.

SGK Uzmanı Murat Bal, kademeli emeklilik olursa hangi yaş grubunun etkileneceğini söyledi.

SGK Uzmanı Murat Bal, 'Türkiye’de eskiden yapılan yanlışlara bakıldığında 38-43 yaşlarında insanların emekli edilmesi sistemi sürdürülebilir olmaktan çıkarır' dedi. 

Bal, 38-43 yaşının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye şartlarını da öngörerek bu kademenin 50 ve üzeri yaşlardan başlaması hem sistemsel sürdürülebilirlik açısından hem de bahsettiğimiz mali yük açısından bir çıkar yol oluşturur' ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
