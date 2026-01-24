SGK Uzmanı Kademeli Emeklilik İçin O Yaşı İşaret Etti

Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan vatandaşların emeklilik yaşlarının, işe başlama tarihlerine göre daha esnek bir takvime bağlanması anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, mevcut sistemde sadece bir gün veya bir ay geç sigortalı olduğu için akranlarından 15-20 yıl daha geç emekli olmak zorunda kalanların mağduriyetini anlattı.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor?

1999-2008 arası sigorta girişi olanlar, aynı prim gün ödemesi olanlar, fazla prim günü ödemesi olanların olmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanları kapsıyor.