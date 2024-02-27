Bataklıktan Kurtulmaya Çalışırken Boğulduğu Anları Kaydettiği İddia Edilen Adam

Hesapta, her biri 16 saniye süren beş video paylaşılmış. Lethe, boğulma fetişi olduğunu düşündüğü kişinin durumunu şu şekilde açıkladı: 'BoggyMan' kendini bataklıkta boğulacak duruma getirip sonra dışarıya çıkmayı seven biri. Sevmekten öte, bu bir kink denebilir. Boğulma fetişi olan insanlar var mesela; bundan büyük bir haz alıyorlar. Bu 'Autassasinofili' (öldürülme riskinden zevk alma) ile de örtüşüyor. Belki bilirsiniz, Black Mirror'un Black Museum bölümünde bir doktor, daha rahat teşhis koyabilmek için hastaların hissettiği her şeyi hissetmesini sağlayan bir başlık takıyor ve ölüm deneyimini hissetmekten zevk aldığını keşfediyor. Aslında onun gibi.