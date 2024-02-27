Bataklıktan Kurtulmaya Çalışırken Boğulduğu Anları Kaydettiği İddia Edilen Adam

Kaynak: https://twitter.com/unutmanehri/statu...
Bataklıktan kurtulmak isterken boğulduğu söylenen adamın videosu sosyal medyada viral oldu. Lethe (@unutmanehri) adlı hesabın yaptığı araştırmayla da gerçekler ortaya çıktı. Detaylar...👇
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Twitter'da, bataklıktan nasıl kurtulacağını gösterirken boğulan adamın viral videosuna denk gelmişsinizdir.
Aslında bu video 2006'da çekilen ve "BoggyMan sinking fast" olarak paylaşılan bir videoya aitmiş.
Lethe, viral video ve paylaşılan videoların aynı yerde çekilmediğini fark etmiş ve videoyu bulmak için forumları araştırmış.
Bataklıklara ilgi duyan insanların yer aldığı forumda en iyi bataklık paylaşımları yapılıyormuş ve Lethe de aradığı kişiye burada ulaşmış.
Çok konuşulan videoyu şöyle bırakalım.👇
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Videoya ve araştırma için verilen emeğe de yorumlar gecikmedi.👇
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Bizler de bizi aydınlattığı için Lethe'ye teşekkürlerimizi ediyoruz.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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