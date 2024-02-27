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Bataklıktan Kurtulmaya Çalışırken Boğulduğu Anları Kaydettiği İddia Edilen Adam

Bataklıktan Kurtulmaya Çalışırken Boğulduğu Anları Kaydettiği İddia Edilen Adam

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.02.2024 - 23:18

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Bataklıktan kurtulmak isterken boğulduğu söylenen adamın videosu sosyal medyada viral oldu. Lethe (@unutmanehri) adlı hesabın yaptığı araştırmayla da gerçekler ortaya çıktı. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/unutmanehri/statu...
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Twitter'da, bataklıktan nasıl kurtulacağını gösterirken boğulan adamın viral videosuna denk gelmişsinizdir.

Twitter'da, bataklıktan nasıl kurtulacağını gösterirken boğulan adamın viral videosuna denk gelmişsinizdir.

Ancak Lethe (@unutmanehri) adlı sosyal medya hesabı arşivlere inerek aslında boğulma durumunun yaşanmadığını açıkladı.

Aslında bu video 2006'da çekilen ve "BoggyMan sinking fast" olarak paylaşılan bir videoya aitmiş.

Aslında bu video 2006'da çekilen ve "BoggyMan sinking fast" olarak paylaşılan bir videoya aitmiş.

Hesapta, her biri 16 saniye süren beş video paylaşılmış. Lethe, boğulma fetişi olduğunu düşündüğü kişinin durumunu şu şekilde açıkladı:  'BoggyMan' kendini bataklıkta boğulacak duruma getirip sonra dışarıya çıkmayı seven biri. Sevmekten öte, bu bir kink denebilir. Boğulma fetişi olan insanlar var mesela; bundan büyük bir haz alıyorlar. Bu 'Autassasinofili' (öldürülme riskinden zevk alma) ile de örtüşüyor. Belki bilirsiniz, Black Mirror'un Black Museum bölümünde bir doktor, daha rahat teşhis koyabilmek için hastaların hissettiği her şeyi hissetmesini sağlayan bir başlık takıyor ve ölüm deneyimini hissetmekten zevk aldığını keşfediyor. Aslında onun gibi.

Lethe, viral video ve paylaşılan videoların aynı yerde çekilmediğini fark etmiş ve videoyu bulmak için forumları araştırmış.

Lethe, viral video ve paylaşılan videoların aynı yerde çekilmediğini fark etmiş ve videoyu bulmak için forumları araştırmış.

Görünüşleri benzese de videoların hiçbiri aşağıdaki videodan bir kesit değildi; böylece BoggyMan'i başka yerlerde bulmaya çalıştım. Bu videonun yüklendiği bir yer olmalıydı ve o yer, tersine aramalarda çıkmadığına göre, bir video sitesi değildi. Bir forum olabilirdi. Bataklığın İngilizcesine bakınca swamp ve quicksand kelimelerini gördüm. Önce swamp forum diye arattım ama hiçbir şey çıkmadı, sonra quicksand forum diye arattım ve bingo: Quicksand Fans adında bir forum. Mottosu: 'The Home for Quicksand Fetishism on the Internet'

Bataklıklara ilgi duyan insanların yer aldığı forumda en iyi bataklık paylaşımları yapılıyormuş ve Lethe de aradığı kişiye burada ulaşmış.

Bataklıklara ilgi duyan insanların yer aldığı forumda en iyi bataklık paylaşımları yapılıyormuş ve Lethe de aradığı kişiye burada ulaşmış.

BoggyMan, 2010 yalında aldığı kamerasıyla çekimler yapmaya başlayıp YouTube!a liste dışı yükleme yapmış. Viral videoyla ilgili de daha önce istediği gibi batamadığını ama bu videosunda tamamen batabildiği için mutlu olduğunu anlatmış. Videoda da bataklıktan çıkış anı kesilmiş. Son paylaşımını da 3 Ocak 2024'te yapmış.

Çok konuşulan videoyu şöyle bırakalım.👇

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Videoya ve araştırma için verilen emeğe de yorumlar gecikmedi.👇

Videoya ve araştırma için verilen emeğe de yorumlar gecikmedi.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bizler de bizi aydınlattığı için Lethe'ye teşekkürlerimizi ediyoruz.

Bizler de bizi aydınlattığı için Lethe'ye teşekkürlerimizi ediyoruz.
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
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