Basit Matematik/Mantık Testinde Birçok İnsan Yanlış Yapacak!
Basit gibi görünen matematik soruları bazen en çok güvenenleri bile ters köşeye düşürür. Bu test, beynini hafifçe karıştıracak mantık oyunları ve dikkat tuzakları içeriyor. İlk bakışta kolay görünen her soru, yanılgıya düşürmek için gizli bir detay barındırıyor olabilir. Hazırsan minik bir zihin egzersiziyle hem mantığını hem dikkatini test edelim! Bakalım gerçekten ne kadar dikkatli ve analitiksin?
Hazırsan başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1# Hangisi daha büyük?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2#
3# Hangi sayı diğerlerinden farklı?
4# Hangi sayı hem 3'e, hem 4'e hem de 5'e kalansız bölünür?
5#
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6# Dün günlerden perşembeyse, bugünden 48 saat sonra hangi gün olur?
7#
8#
9#
10#
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın