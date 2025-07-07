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Başarıdan Sonra Neden Hüzünleniyoruz?

etiket Başarıdan Sonra Neden Hüzünleniyoruz?

Doç. Dr. Kahraman Güler
Doç. Dr. Kahraman Güler - yazio
07.07.2025 - 11:28

Başarı, toplumda çoğu zaman bir varış noktası, bir ödül ya da “son” olarak sunulur. Ama gerçek hayatta bazı insanlar için bu an, beklenen sevinçten çok boşluk ve hüzün duygusuyla gelir.

Psikolojide bu duyguya “başarı sonrası hüzün” deniyor. Kulağa tuhaf gelse de, aslında oldukça insani bir durum. Uzun yıllar süren mücadele, fedakarlıklar ve çabalar sonunda gelen başarı, kişide hem kimlik hem de anlam krizine yol açabiliyor.

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Yıllarca bir hedef uğruna emek veren birey, bu uğurda mücadele eden benliğini adeta hayatının merkezine yerleştirir.

Yıllarca bir hedef uğruna emek veren birey, bu uğurda mücadele eden benliğini adeta hayatının merkezine yerleştirir.

Ancak hedef gerçekleştiğinde, bu güçlü “mücadeleci kimlik” artık işlevini yitirir. Ve bu sadece bir amaç kaybı değil, aynı zamanda kişinin kendisiyle kurduğu bağı da sorgulamasına neden olur.

Psikolog John Bowlby’nin bağlanma kuramı bu durumu iyi açıklar: 

İnsan yalnızca başkalarına değil, kendi içindeki benliklere de bağlanır. Yani mücadeleyle tanımlanan “eski benliğe” veda etmek, aslında bir yas sürecidir.

Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre ise bu dönem, bireyin kimlik bütünlüğünü yeniden kurmak zorunda kaldığı bir geçiş anıdır. Bu an, özellikle başarıyı kendi değerinin temel kaynağı haline getirmiş kişiler için sancılı geçer. Artık “kimim?” sorusu değil, “bundan sonra kim olacağım?” sorusu öne çıkar.

Fonagy ve Target’a göre bu süreç, kişinin geçmiş deneyimlerine yüklediği anlamla yakından ilişkilidir. Eğer hayatın anlamı hep mücadelede bulunduysa, başarıdan sonra gelen bu duraksama, kişiyi derin bir varoluşsal sorgulamayla baş başa bırakabilir.

Viktor Frankl’ın logoterapi yaklaşımı da bu noktada devreye girer: İnsan hayatında anlam kaybı yaşadığında, psikolojik boşluklar ve depresif ruh halleri kaçınılmaz hale gelir.

Bu duygusal geçiş, yalnızca kariyerle ilgili değil. Psikolojik iyileşme, aile içi denge kurma ya da uzun süredir devam eden bir terapide sona gelmek gibi soyut başarılardan sonra da yaşanabilir. Çünkü başarı, çoğu zaman bir “son” gibi görünse de, psikolojik olarak aslında bir başlangıçtır.

Mentalizasyon kuramına göre de geçmişte hayatını mücadele üzerinden tanımlamış kişiler için bu yeni dönemde anlam yitimi yaşanabilir. Viktor Frankl’ın logoterapi yaklaşımında vurguladığı gibi, insan hayatında anlam duygusunu kaybettiğinde psikolojik boşluklar ve depresif hisler kaçınılmaz hale gelir.

Peki ne yapılmalı?

Peki ne yapılmalı?

Bu süreçle başa çıkmanın yolu, eski benliğe düşmanlık değil, şefkatle vedalaşmaktan geçiyor. Başarıya giden yolda size eşlik etmiş mücadeleci tarafınıza minnetle yaklaşmak, onu bir yük değil bir yoldaş olarak görmek önemli. Bu sayede kişi, kendini yalnızca başarı ve çaba üzerinden tanımlamaktan çıkarak daha bütünlüklü bir öz-anlayış geliştirebilir.

Başarı sonrası yaşanan bu paradoksal hüzün, aslında kişisel gelişimin derinleştiği, kimliğin yeniden şekillendiği dönüştürücü bir eşik olabilir. Bu hissi bastırmak yerine anlamlandırmak, yasını tutmak ve hayatın yeni evresine uyum sağlamak, bireyin olgunlaşma yolculuğunda kıymetli bir fırsata dönüşebilir.

“İnsan, bitirdiği savaşları değil; onların ardından kim olduğunu hatırladığında büyür.”

Carl Jung

Her başarı bir zirve gibi görünse de, aslında yeni bir içsel yolculuğun başlangıcıdır. O zirvede durup aşağıya baktığınızda, ardınızda bıraktığınız her şeyle yüzleşme vakti gelir. İşte o an, başarıdan fazlasını temsil eder: yeniden doğuşu.

Eğer bir gün ulaştığınız hedef sizi mutlu etmek yerine derin bir sessizliğe sürüklüyorsa, bilin ki bu boşluk bir son değil; daha anlamlı bir hayatın kapısını aralama cesaretidir.

Başardığınızda hissettiğiniz hüzün, belki de en derin dönüşümünüzün ilk işaretidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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