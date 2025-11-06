Barbie'ye Benzemek İçin Tam 27 Kez Estetik Ameliyat Olmuştu: Ünlü Fenomen Ölü Bulundu!

Sunday World'deki bir habere göre, fenomenin cansız bedeninde sırtında gözle görülür izler ve gözünde bir yaralanma izine rastlandı. Mülkün sahibi olan 51 yaşındaki bir avukatın, soruşturmacılara Jankavski'yi seks için tuttuğunu ve yanında sadece iç çamaşırlarıyla uyuyakalmadan önce uyuşturucu kullandıklarını söylediği bildirildi. Avukat, Jankavski'nin uykuya dalmadan önce öksürmeye başladığını ve akşamın ilerleyen saatlerinde onu uyandıramadığını söyledi.

Acil servisler saat 21:00'den sonra çağrıldı, ancak sağlık görevlileri kadını hayata döndüremedi. Ev sahibi avukatın ismi kamuoyuna açıklanmazken, o günün erken saatlerinde evde bulunan bir kadın arkadaşı, Jankavski'nin sabahın erken saatlerinde kazara düşerek gözünü yaraladığını söyledi.

Jankavski'nin en az 27 estetik ameliyat geçirdiği ve görünüşünü değiştirmek için 42.000 sterlinden fazla para harcadığı bildiriliyor. Jankavski'nin Instagram'da 55.000'den fazla, TikTok'ta ise 344.000'den fazla takipçisi bulunuyor.