Barbie'ye Benzemek İçin Tam 27 Kez Estetik Ameliyat Olmuştu: Ünlü Fenomen Ölü Bulundu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.11.2025 - 15:00

Barbie'ye benzemek için geçirdiği 27 estetik operasyonla adını duyuran Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski (Jankowski) ölü bulundu. 31 yaşındaki ünlü fenomenin ölümüne dair gizem sürüyor.

Brezilyalı 'Barbie' fenomen Barbara Jankavski (Jankowski) 31 yaşında hayatını kaybetti.

Barbie bebeğe dönüşmek için 27 kez estetik ameliyat olan ünlü fenomen, Brezilya'da müstakil bir evde ölü bulundu. The Sun gazetesinin haberine göre Jankavski, Instagram'da 55 binden fazla takipçisi bulunan hesabında Boneca Desumana ismini kullanmıştı.

"Gerçek bir Barbie bebek" gibi görünmek için 27 kez ameliyat olan Barbara Jankavski'nin ölümü şüpheli bulundu.

Sunday World'deki bir habere göre, fenomenin cansız bedeninde sırtında gözle görülür izler ve gözünde bir yaralanma izine rastlandı. Mülkün sahibi olan 51 yaşındaki bir avukatın, soruşturmacılara Jankavski'yi seks için tuttuğunu ve yanında sadece iç çamaşırlarıyla uyuyakalmadan önce uyuşturucu kullandıklarını söylediği bildirildi. Avukat, Jankavski'nin uykuya dalmadan önce öksürmeye başladığını ve akşamın ilerleyen saatlerinde onu uyandıramadığını söyledi.

Acil servisler saat 21:00'den sonra çağrıldı, ancak sağlık görevlileri kadını hayata döndüremedi. Ev sahibi avukatın ismi kamuoyuna açıklanmazken, o günün erken saatlerinde evde bulunan bir kadın arkadaşı, Jankavski'nin sabahın erken saatlerinde kazara düşerek gözünü yaraladığını söyledi. 

Jankavski'nin en az 27 estetik ameliyat geçirdiği ve görünüşünü değiştirmek için 42.000 sterlinden fazla para harcadığı bildiriliyor. Jankavski'nin Instagram'da 55.000'den fazla, TikTok'ta ise 344.000'den fazla takipçisi bulunuyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
