Banka, 76 Yaşındaki Kadına ‘Düzgün Konuşamıyorsun’ Dedi ve Dul Aylığını Vermedi!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. 76 yaşındaki kadın, kocasından kalan emekli maaşını günlerdir alamadığı için bankanın kapısını çaldı. Banka ise gecikmeye neden olarak kadının 'konuşamamasını' gösterdi.

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı.

Yaşlı kadın, kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

Günlerdir maaşını çekebilmek için bankada beklediğini belirten Zeynep Benli, 'Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Şimdi, elektrik, su, doğal gaz ödemelerim var. Ancak banka ‘Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, “Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam.” dedi.

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten özel bankanın müdürü, uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi.

Maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden banka müdürü, 'Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz' dedi.