onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Banka, 76 Yaşındaki Kadına ‘Düzgün Konuşamıyorsun’ Dedi ve Dul Aylığını Vermedi!

Banka, 76 Yaşındaki Kadına ‘Düzgün Konuşamıyorsun’ Dedi ve Dul Aylığını Vermedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 12:59

Aydın'da 76 yaşındaki bir kadın, dul aylığını günlerdir alamayınca yetkilerden yardım istedi. Maaşın bağlandığı özel banka, gerekçe olarak yaşlı kadının düzgün konuşmadığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir banka, 76 yaşındaki yaşlı kadının maaşını günlerdir vermiyor. Gerekçe olarak da yaşlı kadının 'düzgün konuşamadığını' gösteriyor.

Bir banka, 76 yaşındaki yaşlı kadının maaşını günlerdir vermiyor. Gerekçe olarak da yaşlı kadının 'düzgün konuşamadığını' gösteriyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. 76 yaşındaki kadın, kocasından kalan emekli maaşını günlerdir alamadığı için bankanın kapısını çaldı. Banka ise gecikmeye neden olarak kadının 'konuşamamasını' gösterdi. 

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı.

Yaşlı kadın, kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

Günlerdir maaşını çekebilmek için bankada beklediğini belirten Zeynep Benli, 'Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Şimdi, elektrik, su, doğal gaz ödemelerim var. Ancak banka ‘Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, “Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam.” dedi. 

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten özel bankanın müdürü, uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi. 

Maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden banka müdürü,  'Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
11
4
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Fırat B.

Lan konuşması anlaşılmıyor da röportajı nasıl yaptılar. Konuşma engeli olan insanların banka hesabı yok mu? Akıl sağlığı belirtisi sadece anlaşılır konuşmakl... Devamını Gör

ömer

Ee diğer banka nasıl anladı konuşmasını hesap açtı ? Özel yetenekleri mi var onların ?

Mad man

Eşitlik savunuluyor ama dul maaşı gibi uygulamalar söz konusu olunca konu bir anda “istisna”ya dönüşüyor. Demek ki eşitlik bazen duruma göre ayarlanabiliyor.... Devamını Gör

DNDR

eşinden kalan maaş erkeğe de bağlanıyor