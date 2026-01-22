Banka, 76 Yaşındaki Kadına ‘Düzgün Konuşamıyorsun’ Dedi ve Dul Aylığını Vermedi!
Aydın'da 76 yaşındaki bir kadın, dul aylığını günlerdir alamayınca yetkilerden yardım istedi. Maaşın bağlandığı özel banka, gerekçe olarak yaşlı kadının düzgün konuşmadığını öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir banka, 76 yaşındaki yaşlı kadının maaşını günlerdir vermiyor. Gerekçe olarak da yaşlı kadının 'düzgün konuşamadığını' gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Lan konuşması anlaşılmıyor da röportajı nasıl yaptılar. Konuşma engeli olan insanların banka hesabı yok mu? Akıl sağlığı belirtisi sadece anlaşılır konuşmakl... Devamını Gör
Ee diğer banka nasıl anladı konuşmasını hesap açtı ? Özel yetenekleri mi var onların ?
Eşitlik savunuluyor ama dul maaşı gibi uygulamalar söz konusu olunca konu bir anda “istisna”ya dönüşüyor. Demek ki eşitlik bazen duruma göre ayarlanabiliyor.... Devamını Gör
eşinden kalan maaş erkeğe de bağlanıyor