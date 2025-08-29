Balkon Keyfinde Soğuk İçecek Yanına İyi Giden Parçalar
Güneş batmış, hava nihayet serinledi... Elinde buz gibi bir içecek, ayağın uzanmış korkuluğa, fonda tatlı bir esinti ve işte o anı tamamlayacak tek şey: doğru müzik.
İşte bu liste tam da bu anlar için! Ne fazla hüzünlü ne fazla oynak, tam ayarında… Yaz akşamı balkonu ferahlığında, nefis parçalar! 🍹🌅
1. Kings of Convenience – Misread
2. Can Ozan – Sar Bu Şehri
3. Sufjan Stevens – Mystery of Love
4. Can Bonomo - Sar Hüzünleri Başa
5. Norah Jones – Come Away With Me
6. Balthazar – Bunker
7. Dolu Kadehi Ters Tut - Yan Yana
8. Angus & Julia Stone – Big Jet Plane
9. Sedef Sebüktekin – Kayboluyorum
10. Gülinler - Teker Teker
11. Noga Erez – Views
12. Beirut – Elephant Gun
13. Evdeki Saat- Eksildi İçimizden
14. Angus Stone – River Love
15. Anna of the North - Lovers
