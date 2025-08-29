onedio
Balkon Keyfinde Soğuk İçecek Yanına İyi Giden Parçalar

Ceren Özer
29.08.2025 - 23:53

Güneş batmış, hava nihayet serinledi... Elinde buz gibi bir içecek, ayağın uzanmış korkuluğa, fonda tatlı bir esinti ve işte o anı tamamlayacak tek şey: doğru müzik.

İşte bu liste tam da bu anlar için! Ne fazla hüzünlü ne fazla oynak, tam ayarında… Yaz akşamı balkonu ferahlığında, nefis parçalar! 🍹🌅

1. Kings of Convenience – Misread

2. Can Ozan – Sar Bu Şehri

3. Sufjan Stevens – Mystery of Love

4. Can Bonomo - Sar Hüzünleri Başa

5. Norah Jones – Come Away With Me

6. Balthazar – Bunker

7. Dolu Kadehi Ters Tut - Yan Yana

8. Angus & Julia Stone – Big Jet Plane

9. Sedef Sebüktekin – Kayboluyorum

10. Gülinler - Teker Teker

11. Noga Erez – Views

12. Beirut – Elephant Gun

13. Evdeki Saat- Eksildi İçimizden

14. Angus Stone – River Love

15. Anna of the North - Lovers

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
