Bakan'dan Tedirgin Eden Açıklama: "Şap Hastalığının Yeni Türü 60 Sene Sonra İlk Kez Görüldü"

Bakan Yumaklı, şap hastalığına dair son durumu da aktardı. Bakan’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü. Şap hastalığını ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık.