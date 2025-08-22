Bakan'dan Tedirgin Eden Açıklama: "Şap Hastalığının Yeni Türü 60 Sene Sonra İlk Kez Görüldü"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son zamanlarda Türkiye'de görülen şap hastalığına dair bilgilendirmede bulundu. Hastalık nedeniyle birçok hayvan pazarı kapatılmıştı. Bakan Yumaklı, önümüzdeki hafta 17 hayvan pazarının açılacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Yumaklı, Türkiye'de şap hastalığının yeni bir türünün 60 sene sonra ilk kez görüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvan pazarları açılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
iklim anlaşmasından sonra yaptılar bunu aşı uygulayarak
Ne kadar geriye gittiğimizin resmidir işte. Çok şükür ağızlarından çıkan söylemlerin dolaylı ya da doğrudan nereye çıktığını kavrayacak durumda olmadıkları i... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.