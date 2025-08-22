onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan'dan Tedirgin Eden Açıklama: "Şap Hastalığının Yeni Türü 60 Sene Sonra İlk Kez Görüldü"

Bakan'dan Tedirgin Eden Açıklama: "Şap Hastalığının Yeni Türü 60 Sene Sonra İlk Kez Görüldü"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 20:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son zamanlarda Türkiye'de görülen şap hastalığına dair bilgilendirmede bulundu. Hastalık nedeniyle birçok hayvan pazarı kapatılmıştı. Bakan Yumaklı, önümüzdeki hafta 17 hayvan pazarının açılacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Yumaklı, Türkiye'de şap hastalığının yeni bir türünün 60 sene sonra ilk kez görüldüğünü açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayvan pazarları açılıyor.

Hayvan pazarları açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle kapatılan 17 hayvan pazarının önümüzdeki hafta açılacağını duyurdu.

Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü.

Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü.

Bakan Yumaklı, şap hastalığına dair son durumu da aktardı. Bakan’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü. Şap hastalığını ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

iklim anlaşmasından sonra yaptılar bunu aşı uygulayarak

Bozkurt

Ne kadar geriye gittiğimizin resmidir işte. Çok şükür ağızlarından çıkan söylemlerin dolaylı ya da doğrudan nereye çıktığını kavrayacak durumda olmadıkları i... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.