Bahis Soruşturması Kapsamında 13 Futbol Kulübü Küme Düşebilir

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 13:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında kulüp yöneticisi olan pek çok kişinin maçlarda rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edilince soruşturmaya ‘şike’ de dahil edildi. Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre 13 kulüp küme düşebilir. 

Futbolda bahis ve şike soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturmasında  33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan takım yöneticilerinin rakip takımın kazanması için bahis oynadıkları tespit edilince soruşturmaya şike de eklendi. 

Futbolcular, teknik adamlar ve yönetici ağına yapılan soruşturmalar devam ederken şüphelilerin para trafiğinin incelenmesi bekleniyor. 

Gözaltına alınan 13 kulüpten 33 yöneticinin ismi şöyle:

  • Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol

  • Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper

  • Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

  • Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

  • Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

  • Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

  • Ankaragücü (1): Adem Başbilen

  • Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ

  • Kocaelispor (1): Orhan Dönmez

  • Bodrumspor (1): Caner Tuna

  • G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven

  • Göztepe (1): Enes Memiş

  • Sivasspor (1): Yasin Ocak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre söz konusu 13 kulüp küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yorum Yazın