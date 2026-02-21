Bahis Soruşturması Kapsamında 13 Futbol Kulübü Küme Düşebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında kulüp yöneticisi olan pek çok kişinin maçlarda rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edilince soruşturmaya ‘şike’ de dahil edildi. Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre 13 kulüp küme düşebilir.

