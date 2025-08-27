onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 11 Doğal Yöntem

etiket Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 11 Doğal Yöntem

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 12:01

Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan bir sistem hepimizin bildiği gibi. Güçlü bir bağışıklık sistemi demek sağlıklı bir yaşam demek. Tabii bağışıklık sisteminin güçlü olması sadece kışın değil, her mevsim önemli. Güçlü bağışıklık sistemi için aslında yapabileceğin bazı şeyler var. Kaliteli ve sağlıklı yaşamak için yapabileceklerine bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güçlü bir bağışıklık sistemi için su içmek gerekiyor.

Hepimiz su içiyoruz elbette ama yeterli mi? Vücudumuzun günlük olarak belli miktar suya ihtiyacı var. Uzmanlar günde 8 bardak su içmenin gerekli olduğunu söylüyorlar. Yeterli şekilde su içtiğinde vücudun hastalıklara karşı daha dirençli hale geliyor. Tabii burada bilinmesi gereken şey kahve, çay, meyve suyu gibi sıvıların suyun yerini tutmadığı.

Dengeli beslenme de en önemlilerden!

Bağışıklık sistemi için dengeli beslenme çok önemli elbette. Taze meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein yönden zengin bir beslenme benimsemek gerek. Ayrıca vitamin ve mineral yönünden zengin besinleri tabağından eksik etmemelisin. Hepimiz arada sırada kaçamaklar yapıyoruz ama işlenmiş gıdalardan da olabildiğince uzak durmak gerekiyor.

Düzenli uykuyu atlamamak gerek!

Kaliteli uyku, bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Günde 8 saat uyumanın ideal olduğu söyleniyor. Bağışıklığını yüksek tutmak için yeterli şekilde uyumak gerekiyor. Uykunu tam almadığında bağışıklığın baskılanabilir, bu da seni hastalıklara açık hale getirir.

Genellikle pek önemsenmese de egzersizsiz olmaz.

Düzenli egzersiz yapmak, bağışıklığı güçlendirmek için gerekli. Her gün yapacağın küçük egzersizler ile çok daha iyi hissedeceksin. Mesela günlük yarım saat yürüme ya da evde kısa bir yoga pratiği ile çok daha sağlıklı olacağın kesin!

Stres her şeyin düşmanı!

Stres her şeyin olduğu gibi bağışıklık sisteminin de düşmanı. Hepimiz çok stres yapıyoruz ama bunun fazlası bağışıklığımıza baskı yaratıyor ve hastalıklara karşı direnci zayıflatıyor. O yüzden stresin fazlasını kontrol altına alman gerekiyor. Bunun için nefes egzersizleri yapmayı deneyebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Probiyotik gıdalarla bağışıklığını güçlendirebilirsin.

imgur.com

Probiyotik gıdaların önemi konusunda tüm uzmanlar hemfikir. Bağışıklık sağlığını güçlendirmek için de probiyotik gıdaları tüketmek gerek. Neler peki bunlar? Yoğurt, kefir, turşu... Bu probiyotikleri günlük beslenme listene ekleyerek bağışıklığını güçlendirebilirsin.

Güneş olmadan bağışıklık olur mu?

D vitamini, bağışıklık için en öncelikli vitaminlerden. D vitamini için günlük 15-20 dakika güneş ışığı almak gerek. Kış aylarında tabii bu sürenin artması gerekiyor. Yani ne kadar çok güneş o kadar yüksek bağışıklık diyebiliriz.

Doğal bitki çayları da bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Özellikle kış aylarında bitki çaylarını sık sık tüketiyoruz. Çünkü bitki çayları bağışıklığı desteklemeye yardımcı oluyor. Ihlamur, adaçayı gibi çeşitli çaylar sağlığını desteklemek için gerekli. Ama tabii fazla tüketimine karşı dikkatli olmalısın.

İşlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmalısın.

Aşırı şeker tükettiğinde bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlarla savaşma kapasitesi azalıyor. İşlenmiş gıdalar ise katkı maddeli olduğu için vücudun dengesini bozuyor. O yüzden yapman gereken bu tarz gıdalardan olabildiğince uzak durmak.

Temiz hava gibisi var mı?

Sürekli kapalı ortamda olduğunda havada mikrop çoğalıyor. Bunun için bulunduğun ortamı düzenli havalandırmalısın. Çünkü odada hava sirkülasyonu arttıkça bağışıklık üzerindeki yük azalır. Yani temiz hava alarak, düzgün beslenerek ve yeterli su içerek bağışıklığını güçlendirebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii ki el hijyeni...

Pandemi zamanında en çok dikkat ettiğimiz şey neydi? Elbette el hijyenimiz. Çünkü enfeksiyonlar en çok eller yoluyla bulaşıyor. Yani düzenli şekilde ellerini yıkadığında enfeksiyonlardan kaçınabilirsin. Ellerini temiz tutarak bağışıklık sisteminin işini kolaylaştırabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın