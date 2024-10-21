Babil – R.F. Kuang’ın Fantastik ve Düşündürücü Dünyasına Yolculuk

Robin’in kendi adını seçmek zorunda kalışı –soyadını Gulliver’in Gezileri’nin yazarı Jonathan Swift’ten alması– onun daha baştan kimlik ve aidiyet arayışına yönelmesine neden olur. Ancak Profesör Lovell, Robin için başka planlar yapmıştır: Onu, Oxford’daki Kraliyet Çeviri Enstitüsü’ne hazırlamak. Babil, büyülü bir akademi gibi görünse de aslında imparatorluğun çıkarlarına hizmet eden bir yapıdan başka bir şey değildir. Robin, buraya hazırlanırken, Latince, Yunanca ve Çince ile yorucu bir dil eğitimine tabi tutulur.

Romanın arka planında tarihi olaylar titizlikle ele alınırken, Babil’in büyü sistemiyle birleştirilen fantezi öğeleri hikâyeye bambaşka bir boyut katıyor. Buradaki büyü, dildeki anlam farklılıklarını yakalayarak, gümüş çubuklara sihirli bir güç aktarır. Ama bu güç, topluma fayda sağlamak yerine imparatorluk çıkarları için kullanılır: Gemileri hızlandırır, silahları güçlendirir ve hastalıkları iyileştirir; fakat en çok zenginlerin bahçelerini süslemek için harcanır. Yani büyünün bile kimin elinde olduğu önemlidir.

Robin, Oxford’a geldiğinde kendisi gibi yabancı olan öğrencilerle –Müslüman Rami, Haitili Victoire ve Letty– yakın arkadaşlıklar kurar. Başlangıçta bu dostluk, ona bir aidiyet hissi verir; ancak zamanla sınıf, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı hepsini zorlamaya başlar. Dostluklarının sınandığı anlar, karakterlerin kırılganlıklarını ortaya çıkarır ve her birini kendi kimlikleriyle yüzleşmeye zorlar. Robin, bu süreçte Oxford’daki beyaz, erkek egemen dünyada ne kadar yalnız olduğunu acı bir şekilde fark eder.

Robin, Oxford’da bulduğu huzuru kaybettikçe içine kapanmaya başlar ve zamanla kendini melankolik bir kahramana dönüştürür: Hem kayıplarının acısıyla yıkılan hem de adalet arayışından vazgeçmeyen bir karakter. Kuang, Robin’in bu dönüşümünü öyle ustalıkla işler ki, okuyucu onun içsel çatışmalarına kendini kaptırır. Bu sadece bir fantezi romanı değil; aynı zamanda kayıplarla, aidiyetle ve adalet arayışıyla örülmüş bir büyüme hikâyesidir.