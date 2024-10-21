Babil – R.F. Kuang’ın Fantastik ve Düşündürücü Dünyasına Yolculuk

Kuang, burada Batı’nın diğer kültürlerin ve dillerin üzerine nasıl çalıştığını, aslında bu çalışmanın emperyal projelerin bir parçası olduğunu gösteriyor. Robin ve diğer yabancı öğrenciler, farkında olmadan sistemin dişlileri haline gelirler. Ancak hikâye boyunca, bu sisteme dahil olup ona karşı koymanın mümkün olup olmadığı sorusu zihinleri meşgul eder.
Roman, İngiltere’nin Çin’e afyon kaçakçılığı yaptığı gerçek tarihi de ustaca işler. Tıpkı tarihte olduğu gibi, İngiltere’nin ticari dengesi, Hindistan’da üretilen ve Çin’e satılan afyona bağlıdır. Romanın sonunda, Robin’in tanık olduğu şey, Babil’in gümüş işçiliğinin İngiliz savaş gemilerini güçlendirdiği ve Afyon Savaşı’na zemin hazırladığıdır. Robin, akademisyenlerin imparatorluğun silahları olduğunu acı bir şekilde anlar.
Kuang, romanın bir kampüs hikâyesi gibi görünmesine rağmen, üniversitenin aslında sömürü düzeninin bir parçası olduğunu gösteriyor. Robin’in dil eğitimiyle sisteme entegre edilmesi, günümüzün geçici akademik emeğine de gönderme yapıyor. Bu durum, modern dünyanın entelektüel emekçileriyle 19. yüzyılın sömürge akademisyenleri arasında güçlü bir paralellik kuruyor. Roman, her seviyede sömürü ve ayrımcılık sorunlarını gündeme getirirken, sistemin içinde kalıp ona direnmenin mümkün olup olmadığını sorgulatıyor.
Kuang’ın Babil’i, tarih, fantezi ve eleştirel düşüncenin iç içe geçtiği, sürükleyici bir roman. Her sayfasında bir yandan büyünün çekiciliğine kapılırken, bir yandan da imparatorluk düzeninin acımasız gerçekleriyle yüzleşiyoruz. Robin’in hikâyesi, aidiyet arayışında olan, sisteme karşı durmaya çalışan ve kendi yolunu bulmaya çabalayan herkesin hikâyesi gibi.
Bu romanı okurken, tarihin yalnızca geçmişte kalmadığını, bugünün dünyasına da ışık tuttuğunu fark ediyorsunuz. Karakterlerin yaşadığı çelişkiler, bir yandan insanı düşündürürken, bir yandan da derin bir empati kurmamıza olanak sağlıyor. Babil, fantezinin sınırlarını zorlayan, düşündüren ve her şeyin ötesinde insanı kendiyle yüzleştiren bir hikâye...
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