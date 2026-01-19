onedio
Aynı Tabaktan Yemek Yeme Geleneği Tartışmaları X'e Bomba Gibi Düştü

Aynı Tabaktan Yemek Yeme Geleneği Tartışmaları X'e Bomba Gibi Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.01.2026 - 15:44

Farklı kültürlerin ve farklı alışkanlıkların önümüze daha hızlı düşmesi kültür çatışmalarının daha şiddetli olmasına neden oluyor. Geçmişten gelen bazı alışkanlıklar masaya yatırılıyor, bazı gelenekler sorgulanıyor. Bir X kullanıcısı da aynı tabaktan yemek yenmesi üzerine bir paylaşım yaptı. Ortalık birbirine girdi.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Bu tavrı elitist bulanlar da oldu....

twitter.com

Sebeplerini sayan da oldu.

twitter.com

Bunu savunanlar da çıktı.

twitter.com

Farklı yorumlar da geldi.

twitter.com
Garipseyenler de var.

twitter.com

Bunu felaket olarak görenler de var.

twitter.com

Duruma göre tavır alan da...

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

