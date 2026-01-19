Aynı Tabaktan Yemek Yeme Geleneği Tartışmaları X'e Bomba Gibi Düştü
Farklı kültürlerin ve farklı alışkanlıkların önümüze daha hızlı düşmesi kültür çatışmalarının daha şiddetli olmasına neden oluyor. Geçmişten gelen bazı alışkanlıklar masaya yatırılıyor, bazı gelenekler sorgulanıyor. Bir X kullanıcısı da aynı tabaktan yemek yenmesi üzerine bir paylaşım yaptı. Ortalık birbirine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tavrı elitist bulanlar da oldu....
Sebeplerini sayan da oldu.
Bunu savunanlar da çıktı.
Farklı yorumlar da geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Garipseyenler de var.
Bunu felaket olarak görenler de var.
Duruma göre tavır alan da...
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın