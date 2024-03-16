Aynı Dönemde Yaşadıklarına İnanamayacağınız Tarihe Damga Vurmuş Ünlü Figürler
Aynı Dönemde Yaşadıklarına İnanamayacağınız Tarihe Damga Vurmuş Ünlü Figürler
Kaynak: https://www.ranker.com/list/historica...
Tarihin en ünlü figürlerinden bazılarının aslında aynı zaman diliminde yaşadığını biliyor muydunuz? Genellikle farklı dönemlere ait olduğunu düşündüğümüz kişilerin aslında çağdaş olduklarını öğrenmek büyüleyicidir. Filozoflardan sanatçılara, liderlerden bilim insanlarına kadar bu isimlerin hayatları şaşırtıcı şekillerde kesişerek tarihin akışını beklemediğimiz biçimde şekillendirmişlerdir.
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1. Harriet Tubman altı yaşındaki John Wayne ile karşılaşmış olma ihtimali var.
2. Neil Armstrong, Orville Wright ölmeden önce ergenlik çağının sonlarına ulaşmıştı.
3. Buda ve Sokrates aynı çağda yaşamış olabilir.
4. Martin Luther King, Anne Frank ve Barbara Walters aynı yıl içinde doğdular.
5. Isaac Newton hayatını kaybettiğinde Ben Franklin 20'li yaşlarındaydı.
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6. Abraham Lincoln ve Charles Darwin aynı günde dünyaya gelmiştir.
7. Buddy Holly hayatta olmuş olsaydı Papa Francis ile aynı yaşta olurdu.
8. Kraliçe 2. Elizabeth, Marilyn Monroe ile aynı yıl dünyaya gelmiştir.
9. Betty White, Thomas Edison ile dokuz yıl aynı dönemde bulundu.
10. Pablo Picasso Jimi Hendrix'ten daha uzun yaşamıştır.
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11. Napolyon öldüğünde Abraham Lincoln 12 yaşındaydı.
12. Donald Trum, Stalin vefat ettiğinde altı yaşındaydı.
13. Woody Allen, Elvis ile aynı yılda dünyaya gelmiştir.
14. Bach Müzik Üretmeye Başladığında Thomas Jefferson Hayattaydı.
15. Kraliçe 2. Elizabeth, Winston Churchill'in İlk Başbakanlık Döneminde 14 Yaşındaydı.
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