Aynı Dönemde Yaşadıklarına İnanamayacağınız Tarihe Damga Vurmuş Ünlü Figürler

20. yüzyıl, tarihin en etkili figürlerinden birçoğunun iz bıraktığı çalkantılı bir dönem oldu. Bu durum, önemli kişiler söz konusu olduğunda bazı doğum yıllarının kesinlikle 'yığılmış' olmasını sağlamıştır. 1929 yılı da böyle bir yıldır. Hemen ardından 15 Ocak'ta sivil haklar lideri Martin Luther King Jr. doğmuş, onu 12 Haziran'da yazar ve Holokost kurbanı Anne Frank izlemiştir. Ardından aynı yıl 25 Eylül'de efsanevi televizyon gazetecisi Barbara Walters doğdu.

1929'da başka birçok önemli şahsiyet doğmuş olsa da özellikle bu üçü ilginçtir çünkü her biri farklı dönemlere ait görünmektedir. Frank Holokost sırasında öldü, King Jr. 60'larda dünyayı değiştirdi ve Walters 2014'te emekli olana kadar aktifti.