Aynı Dönemde Yaşadıklarına İnanamayacağınız Tarihe Damga Vurmuş Ünlü Figürler

Papa Francis, ilerlemiş yaşına rağmen dünyaya hoş bakış açısıyla hayranlarının favorisi haline geldi. Papa Francis 17 Aralık 1936'da doğdu, yani rock and roll'un öncüsü Buddy Holly'den üç aydan biraz daha fazla bir süre sonra dünyaya geldi. Crickets grubunun 7 Eylül 1936 doğumlu solisti, müzikal yetenekleriyle şöhrete ulaşmış, ancak 3 Şubat 1959'da diğer birçok müzisyenle birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybettiğinde efsanevi bir statü kazanmıştı. 'The Day the Music Died' (Müziğin Öldüğü Gün), Papa Francis henüz rahipliğe bile adım atmamıştı.