Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde “Ey Türk Gençliği” Sonrası Cümlede Kaç “a” Harfi Var?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacıya edebi metin dikkatini ölçen bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde ‘Ey Türk gençliği!’ dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane ‘a’ harfi bulunur?” sorusu soruldu. İzleyiciler, metnin ilk satırındaki bu detayın cevabını merak etti.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde “Ey Türk gençliği!” dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane “a” harfi bulunur?
