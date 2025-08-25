onedio
Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir'deki Durumundan Kuruluş Osman'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir'deki Durumundan Kuruluş Osman'ın Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2025 - 20:11

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

25 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Güller ve Günahlar dizisinin okuma provası gerçekleşti.

1. Güller ve Günahlar dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaşacağı dizinin yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. İkilinin setten gelen fotoğrafları beğeni topladı.

Detaylar:

2. Uzak Şehir'in yapım şirketinden Atakan Özkaya açıklaması geldi.

2. Uzak Şehir'in yapım şirketinden Atakan Özkaya açıklaması geldi.

Geçtiğimiz gün babasını kaybeden Atakan Özkaya'nın başlayan Uzak Şehir çekimlerine katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yapım şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Detaylar:

3. İsmi konusundaki belirsizlik süren Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için hazırlıklar hız kazandı.

3. İsmi konusundaki belirsizlik süren Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için hazırlıklar hız kazandı.

Kadrosu giderek genişleyen dizinin yeni sezonunda birbirinden ünlü isimler yer alacak. Diziye bugün iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Detaylar:

4. MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu.

4. MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu.

Cansu, Ayten, Hilal ve Bilal'in eleme adayı olduğu gecede yarışmacılar ter döktü. Gecede gözyaşları adeta sel oldu.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
