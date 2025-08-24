Arzu Karabulut: Sahadan Hayata Uzanan Bir Başarı Hikayesi

Futbol, çoğu zaman yalnızca sahadaki 90 dakikadan ibaret görülür. Oysa bazıları için futbol, hayatın ta kendisidir. İşte bu isimlerden biri Arzu Karabulut. Almanya’nın Köln şehrinde dünyaya gelen, üç futbolcu abisinin arasında büyüyerek topun peşine düşen Karabulut, bugün Türkiye kadın futbolunun en tecrübeli ve en önemli isimlerinden biri.

Çocuk yaşta futbola olan sevgisini disiplinle birleştiren, hem okulunu hem işini hem de futbolculuğunu aynı anda başarıyla sürdüren Karabulut, yalnızca sahada değil, eğitim hayatında da önemli başarılara imza attı. 2005’ten bu yana Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı formasını giyen ve 100’den fazla milli maçta boy gösteren deneyimli oyuncu, futbola olan bağlılığını şu sözlerle özetliyor:

“Her İstiklal Marşı’nda tüylerim diken diken oluyor, bu formayı taşımak tarif edilemez bir gurur.”

Futbolculuğunun yanı sıra antrenörlük, spor yöneticiliği ve pedagojik formasyon eğitimleriyle kendini sürekli geliştiren Karabulut’un hedefi yalnızca kendi başarıları değil, aynı zamanda küçük kız çocuklarına yol açmak, kadın futbolunun Türkiye’de hak ettiği yere gelmesini sağlamak.

Şimdi gelin, Arzu Karabulut’un futbol ve hayat mücadelesiyle örülü bu ilham verici yolculuğunu kendi sözlerinden dinleyelim.