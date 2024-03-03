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Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler

Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 12:02

Arkadaş ortamında önererek kültür seviyenizi coşturacağınız ve üstüne saatlerce bıkmadan sohbet edebileceğiniz hepsi birbirinden harika olan dizileri sizler için listeledik. Son yıllarda yapılan dizilerden özenle seçtiğimiz bu yapımları halen seyretmediyseniz bağımlısı olacağınıza emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Snowpiercer, 2020-2024

20. Snowpiercer, 2020-2024

IMDb: 6.9 

Özet: Dünya buzlarla kaplanınca hayatta kalan son insanlar dünyanın çevresini dolaşan dev bir trende yaşar. Ama trendeki hassas dengeyi bozmadan birlikte yaşamak çok zordur. 

Oyuncular: Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright 

Yaratıcılar: Graeme Manson, Josh Friedman

19. Mr. & Mrs. Smith, 2024-

19. Mr. & Mrs. Smith, 2024-

IMDb: 6.9 

Özet: Çalışanlarının mutluluğunu gözeterek şirket kurallarını esnetmeye çalışan, ara sıra masumane oyunların kurbanı, kaba ve taş kalpli bir şef: Michael Scott. Hepsinin kendince takıntıları olan farklı yaş gruplarından personeliyle ile The Office çalışanlarının hayatlarına şöyle bir göz atıyor; bıkkın aynı zamanda yetenekli satış elemanı Jim, onun sosyopat, yalaka düşmanı Dwight, kibar ve dürüst resepsiyonisti Pam ve isteksiz, kayıtsız stajyeri Ryan. 

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski 

Yaratıcılar: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant

18. The Queen's Gambit, 2020

18. The Queen's Gambit, 2020

IMDb: 6.9 

Özet: Huzurlarınızda Smith'ler: Hem casuslukta hem de evlilikte ortak olarak bir araya getirilmek için hayatlarından ve kimliklerinden vazgeçmiş iki yalnız yabancı olan John ve Jane. 

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano 

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

17. The Tourist, 2022-2024

17. The Tourist, 2022-2024

IMDb: 7.0 

Özet: Avustralya'nın ıssız ve kurak bölgelerinin ortasında, bir adam peşinde kendisini yoldan çıkarmaya çalışan bir kamyon olduğunu fark eder. Büyük bir kovalamacaya girdikten sonra adam gözünü hastanede açar. Kazadan sağ kurtulmayı başarsa da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Kim olduğunu bulmaya çalışan adam, kafasını karıştıran soruların cevaplarını öğrenmeye çalışır. 

Oyuncular: Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Greg Larsen 

Yaratıcılar: Harry Williams, Jack Williams

16. Manifest, 2018-2023

16. Manifest, 2018-2023

IMDb: 7.1 

Özet: Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir uçak, yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi geri döner. Uçağın içindeki yolcular, kaldıkları yerden devam etmek için sevdiklerinin kapılarını çalar ancak geride kalan yakınları için aslında yıllar geçmiştir. 

Oyuncular: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez 

Yaratıcı: Jeff Rake

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15. The Society, 2019

15. The Society, 2019

IMDb: 7.1 

Özet: The Society, gizemli bir şekilde zengin New England kasabasına tıpa tıp benzeyen başka bir yere gönderilen bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Gençler, yaşadıkları kasabanın benzeri olan bu yerde ailelere dair hiçbir ize rastlamaz.

Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy 

Yaratıcı: Christopher Keyser

14. Elite, 2018-2024

14. Elite, 2018-2024

IMDb: 7.2 

Özet: Elite, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanan işçi sınıfından üç gencin hikayesini konu ediyor. Las Encinas, İspanya’nın en seçkin okullarından biridir. Ülkede yaşanan bir deprem pek çok okulun yıkılmasına neden olur. Açıkta kalan çocuklar bölgedeki diğer okullara dağıtılmaya başlayınca, işçi sınıfı ailelerden gelen üç çocuk da Las Encinas’a kabul edilir. Gençler başlarda bu durumu büyük bir şans olarak görür. Ancak çok geçmeden yanıldıklarını anlarlar.

Oyuncular: Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Mina El Hammani 

Yaratıcılar: Darío Madrona, Carlos Montero

13. House of Ninjas, 2024-

13. House of Ninjas, 2024-

IMDb: 7.3 

Özet: Tehlikeli bir ninja klanı oldukları yılları geride bırakan sorunlu bir aile, pusuda bekleyen bir dizi tehdide karşı koymak için tekrar karanlık görevlere atılmak zorunda kalır. 

Oyuncular: Kento Kaku, Yôsuke Eguchi, Tae Kimura 

Yaratıcı: Dave Boyle

12. A Killer Paradox, 2024-

12. A Killer Paradox, 2024-

IMDb: 7.3 

Özet: Sıradan bir üniversite öğrencisi olan Lee Tang, bir süpermarkette yarı zamanlı gece işinde çalışırken bir müşteriyle tartışır, farkında olmadan bir çekiç sallar ve onu öldürür. Suçluluk duygusu ve cinayet korkusu çeken Lee Tang, bir gün öldürdüğü kişinin seri katil olduğunu öğrenir. Çok geçmeden, 'kötü tohumları' tanıma konusunda doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğunu fark eder. Kısa süre sonra geçmişte etik olmayan eylemlerde bulunan insanları cezalandıran karanlık bir kahramana dönüşür. Bu sırada soğukkanlı, karizmatik ve inatçı bir dedektif, Lee Tang'ın izini sürmeye başlar.

Oyuncular: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon 

Yaratıcı: Ggomabi

11. Bridgerton, 2020-

11. Bridgerton, 2020-

IMDb: 7.4 

Özet: Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur. 

Oyuncular: Nicola Coughlan, Julie Andrews, Luke Newton 

Yaratıcı: Chris Van Dusen

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10. You, 2018-2024

10. You, 2018-2024

IMDb: 7.7 

Özet: Zeki bir New York'lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe'nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. 

Oyuncular: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle 

Yaratıcılar: Greg Berlanti, Sera Gamble

9. Good Omens, 2019-

9. Good Omens, 2019-

IMDb: 8.0 

Özet: Kıyametin adım adım yaklaşmakta olduğu bir dünya tasvirinin sunulduğu dizide, cennetin dünyadaki temsilcisi melek Aziraphale ile cehennemin dünyadaki temsilcisi Crowley konu ediliyor. 

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Miranda Richardson 

Yaratıcı: Neil Gaiman

8. Samurai Gourmet, 2017

8. Samurai Gourmet, 2017

IMDb: 8.1 

Özet: Samurai Gourmet dizisinde yeni emekli olan Takeshi, içindeki savaşçıyla temasa geçerek ve gerçekten arzuladığı şeyleri yiyerek yemek ve yaşama olan tutkusunu yeniden keşfeder. 

Oyuncular: Naoto Takenaka, Tetsuji Tamayama, Honami Suzuki

7. Undone, 2019-2022

7. Undone, 2019-2022

IMDb: 8.2 

Özet: Undone, ölümcül bir kazadan sağ çıkmayı başaran ancak bu kazanın sonrasında, zamanla arasında farklı bir bağın kurulmuş olduğunu fark eden Alma'nın maceralarını anlatıyor. Zamanda yolculuk edebilen genç Alma, bu gücünü babasının ölümündeki gizemi ortaya çıkarmak için kullanacaktır. 

Oyuncular: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Constance Marie 

Yaratıcılar: Raphael Bob-Waksberg, Kate Purdy

6. One Day, 2024

6. One Day, 2024

IMDb: 8.2 

Özet: Mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter, ertesi gün ikisi de kendi yollarına gideceklerinin farkındadır. Ancak birlikte geçirdikleri yalnızca bir günün ardından birbirlerini düşünmeden duramazlar. Yıllar geçtikçe Dex ve Em, bir zamanlar olmayı hayal ettikleri insanlardan çok farklı, ayrı hayatlar yaşamaya başlar.

Oyuncular: Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy 

Yaratıcı: Nicole Taylor

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5. The Originals, 2013-2018

5. The Originals, 2013-2018

IMDb: 8.3 

Özet: Vampir Günlüklerinin spin-offu olan dizinde Mikaelson kardeşlerin yani dünyanın ilk vampirlerinin hayatı konu alınıyor. Klaus babası Mikael'İn peşine düşmesi üzerine şehirden kaçar. Bunun üzerine MArcel işin başına geçer. Yıllar sonra Klaus'un dönmesiyle egosu yüzünden şehrin yeni kralı olmak istemektedir. Her kralın bir varise ihyiacı vardır, diyen Klaus, hibrit ve kurtadam karışımı bir çocuk yapacaktır. 

Oyuncular: Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt 

Yaratıcı: Julie Plec

4. The Bear, 2022-

4. The Bear, 2022-

IMDb: 8.6 

Özet: Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen 'Carmy' Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.

Oyuncular: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach 

Yaratıcı: Christopher Storer

3. Fleabag, 2016-2019

3. Fleabag, 2016-2019

IMDb: 8.7 

Özet: Fleabag, Londra’da ayakta kalmaya çalışan, son derece tuhaf bir aileye sahip, beş parasız ve yalnız, bir orta sınıf mensubu kadının hikâyesi. En yakın arkadaşını bir kazada kaybetmesinin ardından bu taze trajediyle baş etmeye çalışırken, hayata tutunmaktaki ısrarını hepsi birbirinden kaçık aile fertleri aracılığıyla anlatıyor. Mesafeli babası, dayanılmaz ölçüde alaycı ve itici üvey annesi, gergin ve muhafazakâr ablası ve tek gecelik ilişkileri etrafında dönen bu komik evren ekranın karşısındaki izleyicilerde sağlam bir empati duygusu yaratıyor. 

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman 

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

2. Alchemy of Souls, 2022-

2. Alchemy of Souls, 2022-

IMDb: 8.8 

Özet: Alchemy of Souls, yaşamını kör bir kadının bedeninde sürdüren bir büyücü, kaderini değiştirmek için ondan yardım isteyen, prestijli bir aileye mensup bir adamla karşılaşır. 

Oyuncular: Lee Jae-wook, Hwang Min-hyun, Yoo Joon-sang

1. Succession, 2018-2023

1. Succession, 2018-2023

IMDb: 8.8 

Özet: New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. 

Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin 

Yaratıcı: Jesse Armstrong

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