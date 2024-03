Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler

IMDb: 7.7

Özet: Zeki bir New York'lu olan Joe, bir kitapçı işletmektedir. Bir gün kitapçıya gelen Beck, Joe’nun ayaklarını yerden keser. Joe, ilk görüşte Beck’e aşık olmuştur. Joe, sevdiği kızın kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Beck’i elde etmek için teknolojiyi kullanmaya başlayan ve onu her yerde takip eden Joe’nun takıntılı tavırları Beck’in en yakın arkadaşı Peach’ı şüphelendirse de ona engel olamaz. Joe, sonunda Beck’in takipçisi olmaktan çıkıp erkek arkadaşı olmayı başarır. Ancak Joe'nun takıntılı hali artarak devam edince, işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

Oyuncular: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle

Yaratıcılar: Greg Berlanti, Sera Gamble