Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler

IMDb: 7.3

Özet: Sıradan bir üniversite öğrencisi olan Lee Tang, bir süpermarkette yarı zamanlı gece işinde çalışırken bir müşteriyle tartışır, farkında olmadan bir çekiç sallar ve onu öldürür. Suçluluk duygusu ve cinayet korkusu çeken Lee Tang, bir gün öldürdüğü kişinin seri katil olduğunu öğrenir. Çok geçmeden, 'kötü tohumları' tanıma konusunda doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğunu fark eder. Kısa süre sonra geçmişte etik olmayan eylemlerde bulunan insanları cezalandıran karanlık bir kahramana dönüşür. Bu sırada soğukkanlı, karizmatik ve inatçı bir dedektif, Lee Tang'ın izini sürmeye başlar.

Oyuncular: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon

Yaratıcı: Ggomabi