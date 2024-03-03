Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler
Arkadaş Ortamında Önererek Hakkında Saatlerce Sohbet Edebileceğiniz Hepsi Birbirinden Harika Olan Diziler
Arkadaş ortamında önererek kültür seviyenizi coşturacağınız ve üstüne saatlerce bıkmadan sohbet edebileceğiniz hepsi birbirinden harika olan dizileri sizler için listeledik. Son yıllarda yapılan dizilerden özenle seçtiğimiz bu yapımları halen seyretmediyseniz bağımlısı olacağınıza emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Snowpiercer, 2020-2024
19. Mr. & Mrs. Smith, 2024-
18. The Queen's Gambit, 2020
17. The Tourist, 2022-2024
16. Manifest, 2018-2023
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15. The Society, 2019
14. Elite, 2018-2024
13. House of Ninjas, 2024-
12. A Killer Paradox, 2024-
11. Bridgerton, 2020-
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10. You, 2018-2024
9. Good Omens, 2019-
8. Samurai Gourmet, 2017
7. Undone, 2019-2022
6. One Day, 2024
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5. The Originals, 2013-2018
4. The Bear, 2022-
3. Fleabag, 2016-2019
2. Alchemy of Souls, 2022-
1. Succession, 2018-2023
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