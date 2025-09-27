onedio
Anne ve Babalarıyla Yaşadıkları Mistik Konuşmaları Paylaşan Kullanıcılar

Gökçe Cici
27.09.2025 - 13:03

Anne ve babaların hayat görüşü, bakış açısı ve olayları yorumlama şekli bazen bambaşka oluyor. Hele ki konu yanlış anlaşılınca çık işin içiden çıkabilirsen...Bi' mesaj atarsınız, uzun uzadıya hayat tavsiyesi alırsınız veya 1 saat cevap beklemek zorunda kalırsınız. 

Zaman zaman X'te mizah şöleni yaratan bu konuşmalar tekrardan gündeme geldi. Gelin o mistik sohbetlere bakalım! İyi okumalar 💫

Her şey @tasgibibnehanim adlı kullanıcının fitili ateşlemesiyle başladı.

Gelen yanıtlar ise bi' hayli komikti!

Azıcık kibarlıktan zarar gelmez.

Bizim ciddiye alınmama seviyesi...

Nasıl bi' yorum olduğunu o kadar merak ettik ki!

Yavaşça yazmakta olan şeye de bakın!

Çok net.

Babalar ve çay aşkları...

Biraz ağır olmuş!

Gitmediğinize emin misiniz?

Bir sonraki içerikte görüşmek üzere! 👋

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
