Anayasa Mahkemesi Yeni Başkanını Seçti! Son Dönemde Yaşanan Anayasal Krizin Perde Arkasında Neler Yaşandı?
Anayasa Mahkemesi Yeni Başkanını Seçti! Son Dönemde Yaşanan Anayasal Krizin Perde Arkasında Neler Yaşandı?
Anayasa Mahkemesi'nin 19. Başkanı, mahkemenin mevcut başkanvekili Kadir Özkaya oldu. Özellikle Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi tartışmalarında Türkiye ciddi bir Anayasal kriz yaşamıştı. AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya da bu dosyada 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri arasında yer alıyor.
Bakalım Türkiye'ye tarihinin en büyük anayasal krizlerinden birisini yaşatan süreçte neler olmuş?
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AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya, 20 Nisan'da yeni görevine başlayacak. Özkaya, oldukça sancılı bir kriz sürecinin sonunda yeni makamına oturacak.
Gezi Olayları sonrası, halkın ortaya koyduğu tepkileri savunmaya devam etti. Gezi sürecinde göstericilere açılan davalarda sanıkların avukatlığını üstlendi. Bu aktif tutumu Can Atalay'ın iktidarın tepkisini daha çok çekmesine yol açtı.
Türkiye İşçi Partisi, 14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Hatay'dan Can Atalay'ı milletvekili adayı gösterdi. Hatay'da Türkiye geneli oy ortalamasının çok üstüne çıkan TİP, burada tam %8 oy alarak milletvekili kazanmayı başardı.
Bu andan itibaren herkes Atalay'ın tahliye edilmesine kesin gözüyle bakmaya başladı. Ancak yine olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını alt mahkeme tanımadı. Dosyayı Atalay'ın cezasını onayan Yargıtay'a gönderdi.
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi birbirlerine girmişti. Yargının zirvesindeki bu çatışma, siyasetin gündemine de bomba gibi düştü.
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Bu süreçte iktidar-AYM ilişkisi o kadar gerildi ki, MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM'nin kapatılmasını savunacak kadar ileri gitti.
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