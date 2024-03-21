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Anayasa Mahkemesi Yeni Başkanını Seçti! Son Dönemde Yaşanan Anayasal Krizin Perde Arkasında Neler Yaşandı?

Anayasa Mahkemesi Yeni Başkanını Seçti! Son Dönemde Yaşanan Anayasal Krizin Perde Arkasında Neler Yaşandı?

Anayasa Mahkemesi
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 17:12

Anayasa Mahkemesi'nin 19. Başkanı, mahkemenin mevcut başkanvekili Kadir Özkaya oldu. Özellikle Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi tartışmalarında Türkiye ciddi bir Anayasal kriz yaşamıştı. AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya da bu dosyada 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri arasında yer alıyor. 

Bakalım Türkiye'ye tarihinin en büyük anayasal krizlerinden birisini yaşatan süreçte neler olmuş?

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AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya, 20 Nisan'da yeni görevine başlayacak. Özkaya, oldukça sancılı bir kriz sürecinin sonunda yeni makamına oturacak.

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya, 20 Nisan'da yeni görevine başlayacak. Özkaya, oldukça sancılı bir kriz sürecinin sonunda yeni makamına oturacak.

2013 Gezi Olayları'na ilişkin hazırlanan iddianame içinde olayları organize ettikleri gerekçesiyle bazı hukukçu, aktivist, dernek yöneticileri de yer aldı.

Avukat Şerafettin Can Atalay da o sanıklardan biriydi.

Avukat ve aktivist Can Atalay, Gezi Olayları'nın ilk günlerinden itibaren

meydanlarda olan bir isimdi.

Yaptığı konuşmalarla iktidarı eleştiriyor, Gezi Parkı'na ilişkin projelerin bir çevre

katliamı ve rant planı olduğunu savunuyordu.

Gezi Olayları sonrası, halkın ortaya koyduğu tepkileri savunmaya devam etti. Gezi sürecinde göstericilere açılan davalarda sanıkların avukatlığını üstlendi. Bu aktif tutumu Can Atalay'ın iktidarın tepkisini daha çok çekmesine yol açtı.

Gezi Olayları sonrası, halkın ortaya koyduğu tepkileri savunmaya devam etti. Gezi sürecinde göstericilere açılan davalarda sanıkların avukatlığını üstlendi. Bu aktif tutumu Can Atalay'ın iktidarın tepkisini daha çok çekmesine yol açtı.

Atalay'ın tüm bu çıkışları ve konuşmaları, iktidarın gazabına uğramasını kaçınılmaz hale getirdi.

2019 yılında başlayan Gezi Parkı davalarında, olayları organize etmekle suçlanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a 18'er yıl hapis cezaları verildi.

Firari durumda olmayan tüm sanıklar tutuklandı. Can Atalay da cezaevine girdi.

Türkiye İşçi Partisi, 14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Hatay'dan Can Atalay'ı milletvekili adayı gösterdi. Hatay'da Türkiye geneli oy ortalamasının çok üstüne çıkan TİP, burada tam %8 oy alarak milletvekili kazanmayı başardı.

Türkiye İşçi Partisi, 14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Hatay'dan Can Atalay'ı milletvekili adayı gösterdi. Hatay'da Türkiye geneli oy ortalamasının çok üstüne çıkan TİP, burada tam %8 oy alarak milletvekili kazanmayı başardı.

Şimdi herkes Can Atalay'ın tahliye edilmesini ve Parlamento'ya gidip yemin etmesini bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Atalay tahliye edilmedi.

Bunun üzerine Atalay; adil yargılanma, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 20 Temmuz 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Bu başvurunun sonucunda Türkiye, tarihinin en büyük anayasal krizlerinden birisiyle karşılaşacaktı.

Anayasa Mahkemesi'nden beklenen karar 25 Ekim'de çıktı. AYM, Can Atalay'ın hak ihlaline maruz kaldığına hükmetti.

Bu andan itibaren herkes Atalay'ın tahliye edilmesine kesin gözüyle bakmaya başladı. Ancak yine olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını alt mahkeme tanımadı. Dosyayı Atalay'ın cezasını onayan Yargıtay'a gönderdi.

Bu andan itibaren herkes Atalay'ın tahliye edilmesine kesin gözüyle bakmaya başladı. Ancak yine olmadı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını alt mahkeme tanımadı. Dosyayı Atalay'ın cezasını onayan Yargıtay'a gönderdi.

Türkiye'yi asıl şok uğratan açıklamayı ise 8 Kasım tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi paylaştı:

'Şerafettin Can Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm tarafımızca onanmıştır. Her ne kadar bu karar TBMM Genel Kurulu'nda okunmamış olsa da Can Atalay'ın milletvekilliği kesin olarak düşürülmüştür. AYM kesinleşmiş bir hükümden dolayı inceleme yaparak yetkisini aşmıştır. Can Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.'

Bu inanılmaz bir olaydı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesi olan, kararları her kişiyi ve kurumu bağlayan Anayasa Mahkemesi; bir başka yüksek mahkeme tarafından resmen suçlu ilan ediliyordu.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi birbirlerine girmişti. Yargının zirvesindeki bu çatışma, siyasetin gündemine de bomba gibi düştü.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi birbirlerine girmişti. Yargının zirvesindeki bu çatışma, siyasetin gündemine de bomba gibi düştü.

Tüm bunlar yaşanırken Türkiye İşçi Partisi, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasından dolayı eylemler yapmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananları Anayasal Darbe girişimi olarak nitelendirdi.

30 Ocak 2024 tarihinde, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Genel Kurul'da olaylar çıktı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne anayasa kitapçığı fırlattı.

Tüm tepki ve eylemlere rağmen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

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Bu süreçte iktidar-AYM ilişkisi o kadar gerildi ki, MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM'nin kapatılmasını savunacak kadar ileri gitti.

Bu süreçte iktidar-AYM ilişkisi o kadar gerildi ki, MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM'nin kapatılmasını savunacak kadar ileri gitti.

AYM ise geri adım atmadı ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının hukuk devletinde düşünülemez olduğunu açıkladı. 

İşte böyle bir sürecin sonunda yüksek mahkeme lider değişikliğine gitti.

Bakalım Zühtü Arslan'ın ardından Kadir Özkaya döneminde, Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin gündemine nasıl gelecek?

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