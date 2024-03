Anayasa Mahkemesi Yeni Başkanını Seçti! Son Dönemde Yaşanan Anayasal Krizin Perde Arkasında Neler Yaşandı?

Türkiye'yi asıl şok uğratan açıklamayı ise 8 Kasım tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi paylaştı:

'Şerafettin Can Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm tarafımızca onanmıştır. Her ne kadar bu karar TBMM Genel Kurulu'nda okunmamış olsa da Can Atalay'ın milletvekilliği kesin olarak düşürülmüştür. AYM kesinleşmiş bir hükümden dolayı inceleme yaparak yetkisini aşmıştır. Can Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.'

Bu inanılmaz bir olaydı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesi olan, kararları her kişiyi ve kurumu bağlayan Anayasa Mahkemesi; bir başka yüksek mahkeme tarafından resmen suçlu ilan ediliyordu.