Aldığın Ekonomik Kararlara Göre Hangi Mitoloji Tanrısısın?
Harcama alışkanlıkların, risk alma tarzın ve para karşısındaki reflekslerin aslında seni bir mitoloji tanrısına oldukça benzetiyor olabilir. Kimi stratejik, kimi cesur, kimi de tamamen akışta…
Hazırsan, başlayalım!👇
1. 2026 kapıda! Bu yıl bütçe planı yapmaya dair motivasyonun ne durumda?
2. Alışverişe çıktığında hangisi seni en iyi tanımlar?
3. Ay sonunda hesaplarını kontrol eder misin?
4. Bugüne kadar aldığın ekonomik kararlara bir puan verecek olsaydın kaç verirdin?
5. Para senin için daha çok…
6. Aylık giderlerini düzenli takip ediyor musun?
7. Peki, karşına yeni bir yatırım fırsatı çıktı ama riskli. Ne yaparsın?
8. Son olarak, 2025 finansal olarak senin için nasıl geçti? Puanla!
Athena!
Hestia!
Dionysos!
Demeter!
