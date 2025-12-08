Aldığın Ekonomik Kararlara Göre Hangi Mitoloji Tanrısısın?

Senin harcama alışkanlıklarında fevri kararlara veya duygusal boşluk doldurmalara asla yer yok; her kuruşun nereye gideceği tıpkı bir satranç hamlesi gibi önceden planlanmış. Bilgelik ve strateji tanrıçası Athena gibi, sen de paranı yönetirken hislerinle değil, keskin zekanla ve ileri görüşlülüğünle hareket ediyorsun. Bir şey satın almadan önce en ince detayına kadar araştırır, fiyat-performans analizini yapar ve asla bir ürüne hakkından fazlasını ödemezsin. Çevrendekiler finansal bir çıkmaza girdiğinde akıl danışmak için hep sana geliyorlar çünkü senin her zaman bir B planın var.