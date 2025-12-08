onedio
Aldığın Ekonomik Kararlara Göre Hangi Mitoloji Tanrısısın?

miray soysal
08.12.2025 - 17:01

Harcama alışkanlıkların, risk alma tarzın ve para karşısındaki reflekslerin aslında seni bir mitoloji tanrısına oldukça benzetiyor olabilir. Kimi stratejik, kimi cesur, kimi de tamamen akışta…

Hazırsan, başlayalım!👇

1. 2026 kapıda! Bu yıl bütçe planı yapmaya dair motivasyonun ne durumda?

2. Alışverişe çıktığında hangisi seni en iyi tanımlar?

3. Ay sonunda hesaplarını kontrol eder misin?

4. Bugüne kadar aldığın ekonomik kararlara bir puan verecek olsaydın kaç verirdin?

5. Para senin için daha çok…

6. Aylık giderlerini düzenli takip ediyor musun?

7. Peki, karşına yeni bir yatırım fırsatı çıktı ama riskli. Ne yaparsın?

8. Son olarak, 2025 finansal olarak senin için nasıl geçti? Puanla!

Athena!

Senin harcama alışkanlıklarında fevri kararlara veya duygusal boşluk doldurmalara asla yer yok; her kuruşun nereye gideceği tıpkı bir satranç hamlesi gibi önceden planlanmış. Bilgelik ve strateji tanrıçası Athena gibi, sen de paranı yönetirken hislerinle değil, keskin zekanla ve ileri görüşlülüğünle hareket ediyorsun. Bir şey satın almadan önce en ince detayına kadar araştırır, fiyat-performans analizini yapar ve asla bir ürüne hakkından fazlasını ödemezsin. Çevrendekiler finansal bir çıkmaza girdiğinde akıl danışmak için hep sana geliyorlar çünkü senin her zaman bir B planın var.

Hestia!

Senin için para, lüks arabalar, marka kıyafetler veya gösterişli tatiller demek değil; senin için para, akşam eve girdiğinde hissettiğin o derin huzur demek. Tıpkı Hestia gibi, sen de ocağının sönmemesi, evinin sıcak kalması ve sevdiklerinin güvende olması için çabalıyorsun. Belki bazen arkadaşların sana 'biraz rahatla, harca gitsin' diyorlar ama kriz anlarında herkesin sığındığı o güvenli liman sensin. Senin gerçek zenginliğin banka hesabındaki bol sıfırlarda değil, gece yastığa başını koyduğunda duyduğun o eşsiz gönül rahatlığında saklı.

Dionysos!

Sen hayatı sıkıcı bir excel tablosuna sıkıştıramayacak kadar dolu dolu yaşamayı seven, anın tadını çıkaran tutkulu bir ruhsun. Dionysos gibi senin için de para, ancak dostlarla kurulan o şen şakrak sofralara, müziğe ve unutulmaz anılara dönüştüğünde bir anlam kazanıyor. Yarın ne olacağını karalar bağlayıp düşünmek yerine, 'bugün varız, yarın yokuz' diyerek elindekini cömertçe ve keyifle harcamaktan hiç çekinmiyorsun. Senin yatırımın borsa, altın veya faiz değil; yeni keşfedilen şehirler, konserler ve kahkahası bol sohbetlerdir.

Demeter!

Senin ekonomin tamamen paylaşmak üzerine kurulu; eline geçen parayı materyalist hedeflerden ziyade sevdiklerini mutlu etmek için harcıyorsun. Bereket tanrıçası Demeter gibi, senin buzdolabın her zaman dolu, sofran ise asla misafirsiz kalmıyor; çünkü sen paylaşılmayan zenginliğin fakirlik olduğuna inanıyorsun. Kendin için bir şey alırken üç kere düşünsen de, söz konusu ailen, dostların veya ihtiyacı olan biri olduğunda cüzdanın ipini sonuna kadar gevşetiyorsun. Çünkü senin için zenginlik, sevdiklerinin yüzündeki o içten gülümseme ve onların hiçbir şeye muhtaç olmadığını bilmenin verdiği huzurdur.

