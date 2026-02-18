onedio
AKOM İstanbul’da Kar Yağışı İçin Saat Verdi: Kar Yağışı Bazı İlçelerde Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 10:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün hava sıcaklıklarının 3 derece kadar düşeceğini ve akşam saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. AKOM, kar yağışı için akşam saatlerini işaret etti; ancak bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Hadımköy’de kar yağışı kaydedildi.

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında.

AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da sabah saatlerinde 10 derecelerde olan hava sıcaklığı gün içinde hızla düşecek ve akşam saatlerinde 4 derece olacak. AKOM, düşen hava sıcaklıkları ile birlikte kentte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin olacağını açıkladı.

AKOM’un paylaşımı

Hava Forum isimli X hesabı ise İstanbul Hadımköy’de yaşanan kar yağışının görüntülerini paylaştı.

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından görüntüler

