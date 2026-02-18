AKOM İstanbul’da Kar Yağışı İçin Saat Verdi: Kar Yağışı Bazı İlçelerde Başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün hava sıcaklıklarının 3 derece kadar düşeceğini ve akşam saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. AKOM, kar yağışı için akşam saatlerini işaret etti; ancak bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Hadımköy’de kar yağışı kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM’un paylaşımı
Hava Forum isimli X hesabı ise İstanbul Hadımköy’de yaşanan kar yağışının görüntülerini paylaştı.
İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından görüntüler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın