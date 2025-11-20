Aklından Çıkmayan Birini Unutmaya Çalışırken Sana Yardımcı Olacak Şarkı!
Unutmak bazen zor, hatta imkânsız gibi gelir… Ama müzik, kalbine iyi gelen bir dost gibidir. Belki her şey hemen geçmez ama doğru şarkıyla biraz daha kolay olur. Gel, duygularına eşlik edecek o şarkıyı bulalım. Belki de “unutmak” değil, “iyileşmek” gerek…
1. Bugün tam şu an sana "Konuşmak istiyorum aşağı gel" yazsa ne yaparsın?
2. Hangisi daha çok mantıklı geliyor?
3. Yeni insanlarla tanışmak için ortam yaratıyor musun?
4. Sence sevgi nasıl ifade edilir?
5. Son olarak, senin gerçek aşka inancın var mı?
6. Ayrıldığınızda, ona gerçekten veda edebildin mi?
7. Geçmişi beyninden sildirecek bir makine olsa onunla olan anılarını sildirir miydin?
8. Son olarak, aşağıdaki giflerden hangisi sana geçmiş ilişkini hatırlatıyor?
Demet Akalın- Nasip Değilmiş
Sezen Aksu- Vazgeçtim
Kenan Doğulu- Ex Aşkım
