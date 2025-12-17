Akıllı Temizlikte Yeni Dönem: Dreame X50 Ultra Complete ile Eviniz Kontrol Altında

SideReach™ yan fırça sistemi ile fırçasını dar kenar ve köşelere uzatarak mobilya etkili temizlik sağlarken, Esnek MopExtend™ RoboSwing Teknolojisi, paspasını 4 cm’ye kadar uzatarak köşe ve kenarlarda biriken kirleri yok eder. Bu sayede kanepelerin altı veya mutfak köşeleri gibi ulaşılması güç noktaların temizliği artık sorun olmaktan çıkar.

X50 Ultra Complete, temizlik sonrasında da sizi yormuyor. AceClean™ DryBoard sistemi, 80°C sıcak suyla paspasları otomatik olarak yıkayıp kuruturken, yıkama levhasını da kendi temizleyerek hem su verimliliği hem de ekstra hijyen sunar.