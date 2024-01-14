Akıl Hastanelerine "Tımarhane" Denmesinin Sebebini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız

Kelime anlamı olarak 'yara bakımı, bakıp iyileştirme' olarak geçiyor tımar kelimesi sözlüklere. Atlar için ise tüylerinde biriken tozların fırça ile taranarak temizlenmesi durumudur.

Tabii 'tımar'ın bir de Osmanlı Dönemi'nde kullanılan vergi ve arazı işleme sistemini ifade ediyor olması var ama konumuz şu an bu değil.