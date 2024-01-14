Akıl Hastanelerine "Tımarhane" Denmesinin Sebebini Öğrenince Küçük Dilinizi Yutacaksınız

Akıl hastanesine neden 'tımarhane' dendiğini daha önce hiç düşündünüz mü? Mental sorunları tedavi etmek için 'ruh ve sinir hastalıkları' olarak bahsettiğimiz akıl hastaneleri, dilimize acaba neden argoda 'tımarhane' olarak geçti merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Psikolog Mehmet Çetin'in bu konuya çok güzel bir cevabı var.
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Ruhsal hastalıkların tedavi edildiği merkezlere ya "ruh ve sinir hastalıkları hastanesi" ya da "akıl hastanesi" diyoruz. Ama dilimizde argo olarak bir de "tımarhane" kelimesi var.
Peki diğer dillerde olmayan bu "tımarhane" kelimesinin daha önce nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?
Atlarla haşır neşir olanlar ne demek istediğimi anladı bile. "Hane"nin ev anlamına geldiğini biliyoruz. Peki ya tımar?
Neden mi bunları anlattım? Çünkü psikolog Mehmet Çetin'in anlatısına göre "tımarhane" kelimesi tam olarak buradan geliyor.
Atların tımarlanmasının gerektiğini fakat herkesin oldukça yoğun olduğunu, bu sebepten görevin psikolojik olarak sorun yaşayan kişilere verildiğinden bahsediyor.
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Atlarla ilgilenen bu "sorunlu" kişilerin zamanla iyileşmeye başladığını ve bu görevin artık bir rehabilitasyona döndüğünü söylüyor. Yani "tımarhane" kavramının da buradan geldiğini ifade ediyor.
Bu hikayenin etimolojik olarak hiçbir kaynakta geçmediği söyleniyor ama sosyal medyada izleyenleri etkilediği kesin.
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