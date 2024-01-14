Türkiye’de En Çok Kullanılan Çay Tabağının Hilesi İfşa mı Oldu? "Çayı Demli Göstersin Diye Kullanılıyor"

Türkiye’de evlerde, kahvehanelerde, iş yerlerinde, aklınıza gelen her yerde karşınıza çıkabilecek, ülkenin belki de en çok kullanılan ve modası hiçbir zaman geçmeyen kırmızı şeritli çay bardağının aslında bir hilesi olduğunu biliyor muydunuz?