Türkiye’de En Çok Kullanılan Çay Tabağının Hilesi İfşa mı Oldu? "Çayı Demli Göstersin Diye Kullanılıyor"
Türkiye’de En Çok Kullanılan Çay Tabağının Hilesi İfşa mı Oldu? "Çayı Demli Göstersin Diye Kullanılıyor"
Türkiye’de evlerde, kahvehanelerde, iş yerlerinde, aklınıza gelen her yerde karşınıza çıkabilecek, ülkenin belki de en çok kullanılan ve modası hiçbir zaman geçmeyen kırmızı şeritli çay bardağının aslında bir hilesi olduğunu biliyor muydunuz?
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Çay… Son yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde yıllık bazda kişi başına en çok çay tüketen ülke durumundayız.
Öyle ki; kahvaltıda, öğle, akşam, aralarda, keyifliyken, kederliyken her anımızda çay tüketimi sağlıyoruz.
Şimdi gözlerimizi kapatıp “bir çay tabağı” düşünün dersek çok büyük çoğunluğumuzun aklına tek bir tabak gelir. İşte bu 👇
Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral bir hale geldi.
Videoda herkesin yakından tanıdığı kırmızı şeritli çay tabağının bir hilesinin olduğu, çayı daha demli göstermek için uzun yıllardır kullanıldığı iddia edildi.
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İşte sosyal medyada çok konuşulan o video:
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