Hayatın her anını sonuna kadar yaşamak, her deneyimin tadını çıkarıp, doyasıya tüketmek senin için bir yaşam felsefesi. Yarım kalan hiçbir şeyi sevmezsin, çünkü her şeyin en iyisini, en güzelini ve en tamamını hak ettiğine inanırsın. Tadı damağında kalan bir yemek, izlerken yarıda bırakılan bir film ya da okurken sonunu getiremediğin bir kitap senin için tamamlanmamış bir hikaye gibidir. Zihninde hiçbir zaman soru işaretlerine yer yoktur. Çünkü sen, her şeyi dibine kadar yaşamak, her sorunun cevabını bulmak ve her detayı öğrenmek istersin. Bilinmezlik senin için bir korku değil, aksine bir macera, bir keşif yolculuğudur. Biliyorsun ki, zihnindeki o soru işaretleri seni içten içe kemirir, geceleri uykularını kaçırır. Onlar senin için birer belirsizlik, birer karanlık nokta olur. Bu yüzden her zaman, her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek, yaşamak ve deneyimlemek istersin. Çünkü senin için hayat, bir keşif yolculuğu, bir macera ve bir deneyimler bütünüdür. Ve sen, bu yolculuğun her anını, her adımını sonuna kadar yaşamak, her deneyimin tadını çıkarıp, doyasıya tüketmek istersin.