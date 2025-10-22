onedio
Akbank Hisse: Akbank Hisse Fiyatı, Hedef Fiyat ve Ayrıntıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 16:32

Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan Akbank, Borsa İstanbul’da işlem gören değerli şirketleri arasında yer alıyor. Borsa İstanbul’da AKBNK kodu ile işlem gören Akbank, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bankacılık sektörü; kredi hacmi artışı, mevduat koşulları, dijitalleşme nedeniyle olumlu seyir izleyebiliyor. Peki, Akbank kimin? İşte Akbank hisse fiyatı ve ayrıntıları.

Akbank Kimin?

Akbank, 30 Ocak 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş insanı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kuruldu. 2024 yılında 2,6 trilyon türk lirası seviyesini aşan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline geldi. Akbank, “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez ‘Türkiye’nin En Değerli Banka Markası’ oldu.

Akbank Yönetiminde Kim Var?

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’dür.

Akbank yönetim kurulu şöyle:

Suzan Sabancı, Hakan Binbaşgil, Ahmet Fuat Ayla, Eyüp Engin, Yaman Törüner, Emre Derman, Orhun Köstem, Tuğrul Belli, Levent Demirağ,

Akbank Hisse Yorum

Akbank, Borsa İstanbul’da işlem gören değerli hisselerden biri. Analistler, Akbak’ın faiz indirim sürecinden olumlu etkileneceğini öngörüyor. Ancak bankacılık hisselerinde riskler de mevcut. Büyümenin yavaşlaması ve rekabetin kızışması sektörün riskleri arasında değerlendiriliyor.

Akbank Hisse Fiyatı

Akbank hisse fiyatı 58.30 liradan işlem görüyor. Hisse, yıllık 74.54 TL’yi gördü. 

Akbank AKBNK Hedef Fiyatı

Akbank hedef fiyat 106,40 olarak belirlendi.

Akbank Borsa Kodu Nedir?

Akbank’ın Borsa İstanbul’da AKBNK koduyla işlem görüyor.

