Akbank Hisse: Akbank Hisse Fiyatı, Hedef Fiyat ve Ayrıntıları

Akbank, 30 Ocak 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş insanı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kuruldu. 2024 yılında 2,6 trilyon türk lirası seviyesini aşan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline geldi. Akbank, “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez ‘Türkiye’nin En Değerli Banka Markası’ oldu.

Akbank Yönetiminde Kim Var?

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’dür.

Akbank yönetim kurulu şöyle:

Suzan Sabancı, Hakan Binbaşgil, Ahmet Fuat Ayla, Eyüp Engin, Yaman Törüner, Emre Derman, Orhun Köstem, Tuğrul Belli, Levent Demirağ,