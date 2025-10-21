onedio
İhlas Holding Kimin? İhlas Hisse Senedi Fiyatı ve Ayrıntıları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 15:28

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği şirketlerin günlük verileri önem arz ediyor. Borsa'da işlem gören şirketlerin günlük, aylık ve yıllık değişimleri, piyasa değerleri yakından takip ediliyor. Bu şirketler arasında birçok alanda faaliyet gösteren holding şirket İhlas yer alıyor. Uzman isimler, İhlas Holding hisselerini sık sık yorumluyor.

Peki, İhlas hisse fiyatı ne? IHLAS ne kadar kazandırdı?

İhlas Holding Kimin, Sahibi Kim?

İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'dir. İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, iştirakleri aracılığıyla medya, inşaat, üretim ve pazarlama, madencilik, sağlık ve turizm, eğitim dahil çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holding bir şirkettir.

İhlas Medya Holding, aynı zamanda bir haber ajansının işletilmesi ile uğraşarak şirketin medya faaliyetlerini yürütür.

İhlas Holding Ürünleri

İhlas Holding, inşaat sektöründe tatil köyleri ve konutların yanı sıra büro ve okul kampüsleri gibi konut olmayan binaların inşaatı ile de uğraşır. 

İhlas Holding'in üretim bölümünde İhlas Ev Aletleri, Tarsan, Bisan ve Kristal Cola bulunur.

İhlas Holding Yöneticileri

  • Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkanı

  • Zeki Celep Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  • Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

  • Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi

  • Hayati Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi

  • Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

  • Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi

İhlas Holding Çalışan Sayısı

İhlas Holding'te çalışan sayısı 2987'dir.

İhlas Hisse: İhlas Hisse Fiyatı

İhlas hissesi 21 Ekim 2025 Salı günü 3,12 TL civarında işlem görüyor. İhlas, Borsa'da dikkat çeken bir holding olmaya devam ediyor.

İhlas hissesinin günlük değişimi %4,35

Bugün itibarıyla İhlas piyasa değeri 4,68B

Gün içi en yüksek 3,26’yı gören İhlas'ın yıllık değişimi %208,25

İhlas'ın günlük işlem hacmi ise 433.954.795,26

İhlas Hisse Kodu Nedir?

İhlas Holding'in hisse senedi kodu IHLAS'tır. Bu kod Borsa İstanbul üzerinde işlem gören İhlas hisse senetlerini tanımlamak için kullanılır.

