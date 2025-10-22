Pegasus Hisse Senedi: Pegasus Hisse Fiyatı, Hedef ve Ayrıntıları

Havacılık sektöründeki toparlanma, artan yolcu trafiği ve güçlü yaz sezonu performansı Borsa’da işlem gören şirketlerin hisselerini de ciddi şekilde etkiliyor. 2025 yılına büyüme odaklı bir stratejiyle giren Pegasus’un hisseleri de yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul’da PGSUS koduyla işlem gören Pegasus hisse fiyatı ne kadar? İşte Pegasus hisse fiyatı hedefi ve ayrıntıları.