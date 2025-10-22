onedio
Pegasus Hisse Senedi: Pegasus Hisse Fiyatı, Hedef ve Ayrıntıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 15:44 Son Güncelleme: 22.10.2025 - 16:29

Havacılık sektöründeki toparlanma, artan yolcu trafiği ve güçlü yaz sezonu performansı Borsa’da işlem gören şirketlerin hisselerini de ciddi şekilde etkiliyor. 2025 yılına büyüme odaklı bir stratejiyle giren Pegasus’un hisseleri de yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul’da PGSUS koduyla işlem gören Pegasus hisse fiyatı ne kadar? İşte Pegasus hisse fiyatı hedefi ve ayrıntıları.

Pegasus Kimin?

Pegasus, 1990 yılında  Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kuruldu. 1994 yılında Çukurova Holding yönetiminde bulunan Yapı Kredi Bankası tarafından satın alındı.  2005 yılında Yapı Kredi Bankası'na ait hisselerinin tamamını Şevket Sabancı ve ailesine ait olan Esas Holding A.Ş. tarafından satın alındı. 

31 Mart 2023 tarihinde çıkan haberde, Ali Sabancı’nın 17 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Pegasus Hava Yolları’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığını, başkan vekili Mehmet Nane’ye teslim etti.

İstanbul merkezli havayolu şirketi olan Pegasus, ‘düşük maliyetli hava yolu’ (Low tost) modeli uyguluyor. 

Pegasus Ne İş Yapar?

Pegasus, yurt içi ve yurtdışında hava taşımacılığı yapıyor.

Pegasus Yönetiminde Kim Var?

Pegasus’un genel müdürü (CEO) Güliz Öztürk. 

Pegasus’un yönetim kurulu ise şöyle:

Mehmet Tevfik Nane, Ali İsmail Sabancı, Mehmet Cem Kozlu, Hatice Zeynep Bodur Okyay, Stephen Griffiths, Agah Uğur, David Vismans, Ayşegül İldeniz.

Pegasus Hisse Yorum

Borsa İstanbul’da işlem gören Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler artan döviz geliri ve turizm sezonunun uzaması nedeniyle Pegasus’un gelirlerinin böylece destekleneceğini belirtiyor.

Pegasus hissesi 2025 Ocak ayından bu yana dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar açısında uzun vadede potansiyel taşıyan hisseler arasında değerlendiriliyor. Uzmanlar, Pegasus hisselerinde orta vadede yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini ifade ediyor.

Pegasus Hisse Fiyatı

Pegasus PGSUS hisse fiyatı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü 208,30 TL’den işlem görüyor. 

Pegasus Hisse Hedef Fiyatı

PGSUS fiyat hedefi, 390 TL maksimum tahmini ve 244 lira minimum tahmini ile 326,11 liradır.

Pegasus Borsa İstanbul Kodu Nedir?

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hisseleri Borsa İstanbul'da PGSUS koduyla işlem görüyor.

