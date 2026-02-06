onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Biberiyeli Dana Bonfile Dilimleri, Fırın Patates ve Mantar Sarımsak Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Biberiyeli Dana Bonfile Dilimleri, Fırın Patates ve Mantar Sarımsak Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
06.02.2026 - 18:01

Evde kısa sürede hazırlanan, günlük yemek rutinini bir tık yukarı taşımak isteyenler için harika bir menüyle geldik! Biberiyeyle aromalanan dana bonfile dilimleri, fırında patates ve mantarla birlikte dengeli ve doyurucu bir ana yemek olacak. 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biberiyeli Dana Bonfile Dilimleri, Fırın Patates ve Mantar Sarımsak Sos Nasıl Yapılır?

Biberiyeli Dana Bonfile Dilimleri, Fırın Patates ve Mantar Sarımsak Sos Nasıl Yapılır?

Biberiyeli Dana Bonfile Dilimleri 

Malzemeler:

  • 4 dilim dana bonfile

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 dal taze biberiye

Yapılışı:

1. Bonfile dilimlerinin üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve taze biberiye serpiştirin. Hazneye yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Fırın Patates ve Mantar Sarımsak Sos

Malzemeler:

  • 400 gram taze patates (haşlanmış) 

  • 400 gram mantar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Sarımsak sosu için:

  • 1 çay bardağı mayonez

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Haşlanmış taze patates ve mantarları hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağı tuz ve karabiber gezdirip 190 derecede 25 dakika pişirin.

2. Bir kasede mayonez, zeytinyağı, tuz, karabiber ve taze kekik yapraklarını karıştırın.

3. Pişen mantar ve patatesleri sarımsaklı sosla birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın