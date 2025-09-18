2008’de Yapılan Akademik Bir Çalışmada İnsan Seslerini Tanımak da Zorlanan Kadın Kimin Sesini Tanıyabilmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster'in 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “2008’de İngiltere’de yapılan akademik bir çalışmada yüzlerini görmediği sadece kendi kızının sesi de dahil insan seslerini tanımak da zorlanan 60 yaşındaki bir kadın sadece kimin sesini tanıyabilmiştir?” sorusu gündem oldu.
