2008’de Yapılan Akademik Bir Çalışmada İnsan Seslerini Tanımak da Zorlanan Kadın Kimin Sesini Tanıyabilmiştir?

18.09.2025 - 21:36

Kim Milyoner Olmak İster'in 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “2008’de İngiltere’de yapılan akademik bir çalışmada yüzlerini görmediği sadece kendi kızının sesi de dahil insan seslerini tanımak da zorlanan 60 yaşındaki bir kadın sadece kimin sesini tanıyabilmiştir?” sorusu gündem oldu. 

2008’de İngiltere’de yapılan akademik bir çalışmada yüzlerini görmediği sadece kendi kızının sesi de dahil insan seslerini tanımak da zorlanan 60 yaşındaki bir kadın sadece kimin sesini tanıyabilmiştir?

A) II. Elizabeth

B) Sean Connery

C) Elvis Presley 

D) İbrahim Tatlıses

Doğru cevap: Sean Connery

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
