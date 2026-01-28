Afganistan’da Taliban’ın Yeni Ceza Kanunu Köleliği Yasal Hale Getiriyor

Yeni kanun maddeleri ile Afganistan toplumu 4 sınıfa ayrılıyor: Din âlimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf. Her grup hukuk karşısında farklı muamele görecek. Aynı suçu işleseler bile din âlimleri “uyarı” ile cezalandırılacak, alt sınıftan biri ise hapis cezası alacak.

Ayrıca yeni kanunla “fesatçı” ya da “sapkın” olarak görülen kişiler yargılama yapılmadan idam cezası alabilecek.

Rawadari adlı Afgan insan hakları örgütünden yapılan açıklamada, “Bu kanun adaletle ilgili değil. Devletin, istediği herkesi, istediği zaman, hiçbir açıklama yapmadan cezalandırabileceği bir sistem yaratmakla ilgili.” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, X’te yaptığı açıklamada, “Taliban’ın yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nu, insan hakları ve şeriat perspektiflerinden hâlâ inceliyorum; ancak Afganlar açısından sonuçlarının son derece endişe verici olduğu şimdiden çok açık.” ifadelerini kullandı.