Afganistan’da Taliban’ın Yeni Ceza Kanunu Köleliği Yasal Hale Getiriyor
ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, 4 Ocak’ta toplam 119 maddeden oluşan yeni ceza kanunlarını yayımladı ve ülke genelindeki mahkemelere uygulanması için gönderdi. Taliban’ın yeni ceza kanununda “efendi” ve “köle” kavramlarının yer alması büyük tepki çekti. Ayrıca Afganistan toplumu yeni ceza kanununa göre din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf olarak 4 gruba ayrıldı. Sınıflara göre farklı cezalar uygulanacağı öğrenildi.
Kaynak: The Diplomat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afganistan’da yönetimi yeniden ele geçiren Taliban’ın geniş çaplı yeni ceza kanunu büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taliban’ın yeni ceza kanununda “kölelik” ifadeleri yer alıyor.
Toplum 4 sınıfa bölünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın