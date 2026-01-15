ABD'de NBA'den Sonra NCAA'de de Şike Operasyonu Var: 29 Maç Manipüle Edildi

İddianamede, “rüşvet ve elektronik dolandırıcılık komplosu” kapsamında ciddi suçlamalara yer verildi. Şikeye karıştıkları öne sürülen sporcuların; Tulane, DePaul, Fordham ve St. Louis başta olmak üzere ABD genelinde birçok üniversitenin basketbol takımında forma giydiği belirtildi. Dosyada adı geçen 20 şüpheliden 15’inin, maç sonuçlarını etkilemek amacıyla rüşvet karşılığında bir suç örgütüyle hareket etmekle suçlandığı, bu isimlerin bir kısmının hâlen, bir kısmının ise geçmişte söz konusu üniversite takımlarında oynadığı aktarıldı.