onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
ABD'de NBA'den Sonra NCAA'de de Şike Operasyonu Var: 29 Maç Manipüle Edildi

ABD'de NBA'den Sonra NCAA'de de Şike Operasyonu Var: 29 Maç Manipüle Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 22:13

ABD’de üniversite basketbolunun en üst ligi olan NCAA’de, en az 29 karşılaşmanın sonucuna müdahale edildiği iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan 20 şüpheliden 15’inin, maç sonuçlarını etkilemek amacıyla rüşvet karşılığında bir suç örgütüyle hareket ettiği öne sürülüyor.

Kaynak - Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Basketbolcularla işbirliği yapan bir ekip ortaya çıkarıldı.

Basketbolcularla işbirliği yapan bir ekip ortaya çıkarıldı.

ABD’li savcılar, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kapsamında bahisçiler ile bazı oyuncuların çok sayıda karşılaşmaya şike karıştırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Pensilvanya Doğu Bölgesi Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, NCAA erkekler basketbolunda oyuncularla iş birliği yapan şüphelilerin en az 29 maçın sonucunu manipüle ettiği öne sürüldü.

Kolej ligindeki birçok yükseköğretim kurumunun adı operasyonda geçiyor.

Kolej ligindeki birçok yükseköğretim kurumunun adı operasyonda geçiyor.

İddianamede, “rüşvet ve elektronik dolandırıcılık komplosu” kapsamında ciddi suçlamalara yer verildi. Şikeye karıştıkları öne sürülen sporcuların; Tulane, DePaul, Fordham ve St. Louis başta olmak üzere ABD genelinde birçok üniversitenin basketbol takımında forma giydiği belirtildi. Dosyada adı geçen 20 şüpheliden 15’inin, maç sonuçlarını etkilemek amacıyla rüşvet karşılığında bir suç örgütüyle hareket etmekle suçlandığı, bu isimlerin bir kısmının hâlen, bir kısmının ise geçmişte söz konusu üniversite takımlarında oynadığı aktarıldı.

NCAA'le birlikte Çin'deki basketbol müsabakaları da ekibin hedefinde.

NCAA'le birlikte Çin'deki basketbol müsabakaları da ekibin hedefinde.

Başsavcılık iddianamesinde, şüpheli bahis ağının yalnızca NCAA karşılaşmalarıyla sınırlı kalmadığı, Çin’de oynanan profesyonel basketbol maçlarını da hedef aldığı ifade edildi. Dosyada; Kevin Cross, Markeese Hastings, Cedquavious Hunter, Oumar Koureissi, Da’Sean Nelson, Demond Robinson, Camian Shell, Dyquavion Short, Alberto Laureano, Arlando Arnold, Simeon Cottle, Bradley Ezewiro, Shawn Fulcher, Carlos Hart, Jalen Terry ve Airion Simmons gibi eski NCAA oyuncularının yanı sıra antrenörler Jalen Smith ve Roderick Winkle’ın da isimlerinin yer aldığı aktarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın