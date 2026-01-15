ABD'de NBA'den Sonra NCAA'de de Şike Operasyonu Var: 29 Maç Manipüle Edildi
ABD’de üniversite basketbolunun en üst ligi olan NCAA’de, en az 29 karşılaşmanın sonucuna müdahale edildiği iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan 20 şüpheliden 15’inin, maç sonuçlarını etkilemek amacıyla rüşvet karşılığında bir suç örgütüyle hareket ettiği öne sürülüyor.
Basketbolcularla işbirliği yapan bir ekip ortaya çıkarıldı.
Kolej ligindeki birçok yükseköğretim kurumunun adı operasyonda geçiyor.
NCAA'le birlikte Çin'deki basketbol müsabakaları da ekibin hedefinde.
